Alcalde de Perote: cierre de calles no sirve y la ciudadanía no hace caso

Reparte culpas alcalde de Perote: cierre de calles no sirve y la ciudadanía tampoco hace caso

El alcalde de Perote, Juan Francisco Hervert Prado, criticó a la ciudadanía por no acatar las disposiciones sanitarias contra el coronavirus luego de casi un año de pandemia.

En entrevista, comentó que a pesar de la implementación de cercos sanitarios desde el año pasado no se ha podido restringir la movilidad.

Según el presidente municipal, en Perote hay 80 mil habitantes, pero con la actividad económica aumenta hasta 300 mil personas por la llegada de gente de otros estados como Puebla.

“Como en muchas partes, esto es una cuestión de conciencia, nada más. La autoridad federal nos dicta lo que tenemos que hacer, la estatal y la municipal las mismas. Nosotros somos los que no hemos entendido, los ciudadanos no hemos sido solidarios, no solamente de Perote”, expresó.

Hervert Prado recalcó que, aunque continúan los filtros sanitarios en los accesos no se ha podido restringir la movilidad, pues va contra la actividad económica y la propia Constitución a menos que lo instruya el sector salud.

Incluso, el edil dejó entrever su postura en contra de disposiciones como las implementadas en Xalapa, para restringir la movilidad en la zona Centro. “No ha funcionado esto que están haciendo ustedes”, manifestó.

