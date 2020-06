Alcalde de Huiloapan, José Gabriel Flores Sarabia culpó a la Policía Estatal por la muerte del albañil Fabián Díaz Méndez, pues dijo que la Policía Municipal fue disuelta el pasado 10 de junio y tomó riendas la Secretaría de Seguridad Pública.

El edil de Morena dijo desconocer si el elemento ya fue puesto a disposición de la Fiscalía pues expuso no tener informes sobre la Carpeta de Investigación, “le repito, la policía no es directamente la Policía Municipal es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quién está presente en la comandancia municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc”.

Recordó que fue el 10 de junio cuando por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado que la corporación estatal se hace cargo de la seguridad municipal.

“Por lo tanto no existe Policía Municipal, la extinta Policía Municipal dejó de sufrir efecto desde hace días atrás, no hay tal culpable directamente de la Policía Municipal y haciendo un poquito de historia, la Policía Municipal que anteriormente existía en Huiloapan no tenía armamento alguno debido a algunas situaciones previas en años anteriores que se suscitaron en la región”.

Te puede interesar:

Empero, tras la muerte del albañil quien dejó en la orfandad a tres niñas y de la manutención de su progenitora, el alcalde dijo que por medio del DIF se les apoyará en la medida de sus posibilidades. “De hecho quiero expresar que ya nos hemos comunicado con ellos y estamos en el tema de ayudarles”.

Alcalde de Huiloapan indicó que la Fiscalía investigará los sucesos

Cuestionado sobre la solicitud de la Policía Estatal que hizo una empleada municipal, el alcalde comentó: “si tengo conocimiento, hay una persona que labora en el Ayuntamiento, actualmente ella es la que por comunicaciones por su familia solicita mediante una llamada de auxilio, solicita el apoyo de la Policía y pues bueno en ese sentido no podemos culpar a nadie de que en un momento solicita el apoyo y auxilio para contener o de tener algún tema de violencia familiar o alguna situación que suceda en algún lugar en el que podamos cargar culpa alguna”.

Dijo que la empleada no fue directamente la que hizo el llamado de auxilio, sino que ella respondió al llamado de auxilio de un ciudadano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.