Xalapa, Ver.- El alcalde panista del municipio de Catemaco, Julio César Ortega Serrano, despidió de manera injustificada a por los menos 25 trabajadores del ayuntamiento, por no estar de acuerdo con su proyecto político de heredar el cargo a su cuñado, Juan Rosario Morales, y por denunciar diversas irregularidades administrativas en las que incurre, dijo uno de los supuestos afectados.

Despidió a por lo menos 25 empleados

En conferencia de prensa, Víctor Jesús Chontal Martínez expuso que el familiar político del alcalde está llevando a cabo actos anticipados de campaña, “lo cual es ilegal y le envié un escrito para llevar la fiesta en paz y se me dijera el motivo del despido, pero no me ha resuelto nada”.

Indicó que al no obtener una respuesta entiende que “a como dé lugar”, el munícipe quiere dejar a su cuñado en su lugar.

No estamos de acuerdo con su proyecto político

“No nada más a mí, corrió a 25 personas por no estar de acuerdo con su proyecto político, entonces yo creo que estamos en pandemia, cosa indebida lo que hizo porque se quedaron más de 25 familias sin ingresos.

“Ya lo dijo el presidente de la República, que no era válido correr en estos tiempos a una persona y a él le valió y está corriendo a más porque él a costo de lo que venga quiere poner a su cuñado”, señaló Chontal Martínez, uno de los afectados.

Alcalde de Catemaco se “autovende” materiales para obra

Consideró que si bien es cierto Ortega Serrano ha hecho muchas obras como banquetas, dijo que tiene una tienda de materiales de construcción, por lo que se autovende y autocompra el cemento.

Acusó que en el ayuntamiento los empleados viven acoso laboral constante ante las aspiraciones de Ortega Serrano.

Alcalde de Catemaco corre a empleados; quiere dejar a su cuñado

“A los 25 que corrieron les hicieron una encuesta incoherente, idiota, lanzando a varios candidatos a ver a quién le daban más “me gusta”, entonces como los trabajadores no quisieron inclinarse a favor de Juan Rosario, al otro día les dijeron que pasaran por su finiquito y los corrió”, señaló.

Acusó que durante el inicio de la administración contrataba constructoras y les cobraba el 20 por ciento del “diezmo”, pero ahora hace él mismo las obras, es decir, tiene un negocio redondo, por lo que no están de acuerdo y por eso fueron despedidos.

Piden intervención del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Por todas esas irregularidades, dijo que este viernes los extrabajadores presentarían una denuncia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y solicitarían la intervención del gobierno del estado para frenar los abusos.

Además, Víctor Jesús Chontal Martínez dijo que existen fuertes rumores de que el munícipe compró el rancho “Cola de Caballo”, además de que se ha hecho de diversas propiedades en Puebla.

“Él en plena campaña se compró un auto de alto valor, entonces, mientras las familias están sin empleo, él está viento en popa, ya aseguró su Navidad, su futuro y pido que el gobernador sea un poco estricto porque está haciendo muchas obras y tenga el deseo de pavimentar la laguna, lo que él desea es vender cemento y dejar a su cuñado para que el negocio siga prosperando”, expuso.

