El director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Diego Meléndez, afirmó que diariamente se firman hasta 50 convenios con dueños de automóviles que requieren el cambio de placas por tener adeudos mayores y que se adhieren a un programa de pago en parcialidades.

En entrevista, dijo que hay otros casos en que los conductores acuden de manera directa ante sus sucursales bancarias que les ofrecen algún tipo de convenio.

“Vamos bastante bien, estoy estimando entre 30 y 50 convenios diarios y sin embargo hay que comentar que muchos ciudadanos están optando por acercarse directamente a su banco, los bancos están ofreciendo a sus cuenta habientes otra forma de pago por su historial crediticio”.

Dijo que en esos casos el Gobierno del estado no tiene inconveniente porque son los bancos los que absorben el pago en una sola exhibición y no hay problema porque se refleja en una sola exhibición, se entregan las placas y los usuarios se entiendes con su Banco en pagos que son a meses sin intereses. Recordó que el programa de reemplacamiento cerró fon un 80 por ciento de cumplimiento pero que aún quedaban entre 80 mil y 90 mil vehículos que faltan por regularizar la situación de sus placas. “Estamos seguros de captar un 95 a 96 por ciento de cumplimiento y los que quedan han de estar en corralones, fuera de uso o que no son utilitarios”, dijo.

Al día se firman hasta 50 convenios para cambio de placas con pagos parciales

Diego Melendez agregó que a partir del 1 de abril inician de manera oficial, coordinada, los operativos viales por parte de la autoridad de Tránsito del Estado, con todas las facultades para observar administrativamente a aquellos vehículos que no lograron el canje de placas el año pasado. En ese sentido, hizo el llamado para que acudan a las oficinas de Hacienda del Estado a hacer el respectivo Canje de Placas.

Dijo que garantizan que existe el stock de placas en todas las modalidades, sedanes, camiones, remolques, motocicletas, de transporte privado para que puedan hacer el canje de placas.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ