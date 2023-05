El personal médico y enfermería del CAE informaron que la demanda de atención los sobrepasó a tal grado que por salvar vidas, en los pasillos del área de Urgencias llegan a improvisar hasta con 22 camas ocupadas por pacientes.

El personal se dijo agotado ante la sobresaturación que se registra por la demanda de atención médica en el área de urgencias; el cual es insuficiente en espacio y en atención.



Personas con dolor, pre infarto, males respiratorios y mujeres en labor de parto que llegan a solicitar servicios de salud en el Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón” y del Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” se enfrentan a la saturación de camas, la falta de infraestructura hospitalaria, y son testigos de que médicos y enfermeras son rebasados en la demanda de atención.



Los médicos y enfermeras atienden con los insumos y en los espacios que puedan ocupar dentro del nosocomio, y aunque tratan de ofrecer una rehabilitación a la salud, hay ocasiones que la demanda los rebasa y no alcanza el tiempo para desayunar o comer.



“La gente viene mal, se siente mal, y cuando es invierno que hace frío, de verdad hace frío y ahí están, así aceptan los pacientes quedarse, porque vienen de lejos, necesitan atenderse”



Apenas el martes, en redes sociales se difundió que una persona murió afuera del CAE y este viernes también se dio a conocer de la muerte de otro joven a bordo de un taxi en el área de urgencias.



A decir del personal del hospital, el joven murió en el taxi, motivo por el cual no lo bajaron del carro para su atención en urgencias médicas.

Agotado el personal del CAE en el área de urgencias





Urge anestesiólogo y proctólogo en el Hospital Nachón



En el centro de la ciudad, y rodeado por casas habitación, y negocios se ubica el el hospital regional “Dr. Luis F. Nachón”, en la calle Bravo, una de las calles con mayor pendiente, ahí se encontraban pacientes en espera de que un médico proctólogo los atendiera.

Y, otros más llevan semanas en vuelta en espera de que la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (SESVER) contrate un médico especialista en anestesiología.



La carencia de un médico anestesiólogo, y otros especialistas cómo proctólogos, ha provocado que enfermos provenientes de municipios aledaños a la capital se regresen a su lugar de origen sin recibir atención.



La paciente María de la Luz, fue sometida a cirugía el 28 de abril del 2023 en el Luis. F. Nachón, y esto fue posible, gracias a que ella ingresó oficios con solicitudes de atención al hospital.



Previamente, en noviembre del 2022 un médico del nosocomio ubicado en la calle Bravo en el centro de esta ciudad, diagnosticó que era necesario hacerle una cirugía de colón.



Tuvieron que pasar cinco meses de espera, para que María de La Luz originaria del municipio de Apazapan – ubicado a 90 minutos de Xalapa- la operaran. Sin embargo, a dos semanas de la intervención quirúrgica, no hay médicos especialistas en este caso proctólogos que la atiendan y revisen su estado de salud.



En la tercera semana de mayo, María de la Luz regresó a consulta al hospital Doctor Luis F. Nachón y ahí el personal del Área Administrativa informó que no podían darle la atención porque el doctor Arroyo encargado de hacer la cirugía al colón y dar seguimiento a la atención se encontraba incapacitado por un problema de salud.



María de la Luz refiere, que así como ella hay otros 20 pacientes más con necesidad atención por un médico proctólogo, lo que derivó que todos en grupo solicitaran a la dirección del hospital que los atendiera otro médico especialista.



“No me iban a hacer la cirugía, pero me moví y me hicieron la cirugía. Hay muchas irregularidades en el hospital. Me citaron a revisión dos semanas después para ver cómo quede de la cirugía, llego al hospital y me encuentro con un grupo de personas indignadas porque el medico no se había presentado”, detalló.



La paciente con edad de 36 años y madre de tres hijos se mostró preocupada por su salud, así que entre todos buscaron a los médicos para pedirle atención, ahí el personal detalló que desde el año pasado el hospital carece de un anestesiólogo y otros especialistas, a consecuencia de la disminución de presupuesto y falta de recursos para la salud.



“Los doctores nos explicaron que eso viene pasando de hace tiempo, que no hay especialistas porque el gobierno no está destinando recursos para pagarle a los doctores y especialistas, nos dice que al no liberar recursos los especialistas no quieren trabajar en el hospital y dar atención a los pacientes” dijeron.

