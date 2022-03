Activistas: extraer agua del Río Pánuco traerá graves consecuencias  

La extracción de agua del río Pánuco para Monterrey, en el estado de Nuevo León, traerá “graves afectaciones ambientales” que perjudicarán la vida de los pobladores, los cuales en ningún momento fueron consultados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Veracruz de sí están de acuerdo o se oponen a compartir el vital líquido, señaló el integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (Corason), y Red Unidos por los Derechos Humanos, Oscar Espino.

Destacó que los pueblos originarios del norte creyeron el denominado Proyecto Monterrey VI para trasvasar agua desde el río Pánuco hasta la zona metropolitana de Monterrey se había cancelado, por lo que ahora ven con sorpresa, que la Conagua lo reactivó.

“Pensamos que el proyecto de Monterrey y el previsto del trasvase del Pánuco estaba cancelado, los pueblos del norte de Veracruz no han sido consultados, vemos que es una falta grave y generarían un grave deterioro ambiental, con graves afectaciones ambientales que se suman a las de por si múltiples afectaciones ambientales en el norte de Veracruz” dijo.

La extracción de agua del Pánuco se sumará a la lista de afectaciones ambientales que ya padecen los pueblos originarios en el norte del estado entre las que se cuentan el venteo de gas, derrame de ductos por explosiones, de hidrocarburos y afectaciones incluso a la vida social.

“Pensamos que los pueblos van a defender su vida, y defendiendo su vida defienden también el territorio que es parte de la vida de los territorios, no es que nos defendamos aparte y a si vez defendemos el agua, los pueblos no tenemos otra cosa más que el lugar dónde vivimos”, afirmó.

Oscar Espino consideró que los medios de comunicación cumplirán un papel importante en este proyecto de llevarse el agua a Monterrey, ante la ausencia de información por parte de la Conagua y el gobierno de Veracruz.

“Es necesario llevar la información a los pueblos que muchas veces es velada, es ocultada de manera dolosa para que los pueblos no se enteren de proyectos que llegan a sus territorios, por eso es importante la participación de los medios de comunicación y la organización propia de los pueblos para defenderse” finalizó el integrante del Congreso Nacional Indígena.

Daño irreversible

Por su parte el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Guillermo Rodríguez Curiel consideró que el gobierno del estado puede negarse a dar el agua del Pánuco a Monterrey, con base en el artículo 115 Constitucional. Desde su punto de vista, la extracción de miles de litros de agua del Pánuco causará un daño irreversible para el lecho pluvial.

“Ojalá que el Gobernador se oponga a este proyecto y que defienda el agua de Veracruz, quién le manda al gobierno de Nuevo León a acabar con sus bosques, a acabar con sus ríos y a acabar con sus zonas lacustres, quién les manda”, afirmó.

Refirió que el proyecto de llevarse el agua a Monterrey comenzó hace dos décadas, con administraciones de gobiernos de Nuevo León y Veracruz, pero no se concretó por la resistencia ciudadana.

El estado de Nuevo León padece de agua por el crecimiento urbano, la deforestación de sus bosques, y el envase de ríos, ahora paga las consecuencias, expuso.

“Están pagando las consecuencias de una visión económica que no cuidó las reservas de agua”, expuso Rodríguez Curiel.

Agregó que aún faltan por lo menos tres años más para concretar el proyecto Monterrey VI, sin embargo, desde ahora el Mandatario estatal tiene la oportunidad de defender el agua para los veracruzanos y veracruzanas.

“Él tiene que decir no. Si realmente quiere a Veracruz tiene que decir no y defender el agua y no quedarse con lo que dice el presidente. Él tiene facultades para decir no. Si él da su anuencia para que el agua se vaya para Nuevo León, va a cometer un error terrible, porque va a provocar un daño ambiental irreversible en toda la cuenca del Pánuco”, finalizó.

Con información de AVC

