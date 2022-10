Acusan a Alcaldesa de Sayula de Alemán de robar 870 mil pesos

La activista Karen Manjarrez Almada, quien resguardó a principios de agosto a Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa de Sayula de Alemán, acusó a la edil de haberle robado 870 mil pesos, hechos que denunció ante la Fiscalía del Estado de México y ante la FGR.

Al respecto la activista, también señaló que aportó pruebas a la Fiscalía General de la República de que el hijo de Sánchez Vargas, de tres años, nunca estuvo secuestrado tal como la alcaldesa afirmó en entrevistas a medios nacionales.

“El día 15 de agosto yo me doy cuenta (del robo), a ella la invito a mi casa y estaba en mi recámara, yo la dejé ahí en mi recámara y tengo los testigos, todo lo hice ante las autoridades, porque yo tengo mi denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de México”, aseguró Manjarrez.

“Y resulta que la señora me roba una cantidad muy fuerte de dinero, 870 mil pesos y aquí traigo yo la denuncia donde ella me roba una fuerte cantidad y una pulsera de oro de 18 quilates”.

Manjarrez narró que iba a destinar el dinero a la compra de una casa, lo tenía guardado en una bolsa, oculta en un clóset, dentro de la habitación en la que resguardó a la alcaldesa.

“Ese dinero estaba en mi clóset en un cajón donde están los zapatos porque era para la compra de una vivienda”, explicó.

Activista acusa a alcaldesa de Sayula de Alemán de robarle 800 mil pesos

Te puede interesar:

“Yo tengo ese asunto (el dinero) desde junio, donde yo tenía que entregar en agosto ese dinero, lo tenía que entregar el día 20, es cuando yo saco el dinero (el día 15) para contarlo y pues no estaba, no me daba cuenta porque la bolsa en la que estaba (el dinero) todavía seguía ahí pero al momento de abrirla (la bolsa) ya no estaba el dinero”.

La denuncia por el delito de robo en el interior de casa habitación quedó establecido en la denuncia número 00329/22/08, en la Fiscalía del EDOMEX.

Según Manjarrez conoció a la alcaldesa por medio de abogados y otros activistas que la buscaron para darle apoyo.

“Me hablan a mí por este tema de los colectivos, por este tema de la protección a las mujeres y me dicen, nos puedes ayudar porque tenemos una víctima”, narró.

“Cuando me contaron la historia se me hizo impresionante y cuando me siento con ella se me hace más impresionante lo que le estaba pasando, porque la verdad esa señora mitómana es una cosa impresionante para engañar a la gente, desgraciadamente pues me di cuenta ya muy tarde porque yo lo primero que hice fue resguardarla en mi casa”.

Fue en esos días en los que resguardó a Sánchez Vargas que pudo comprobar que el hijo de la edil no está secuestrado.

“Ella denuncia el secuestro de un niño, cuando ese niño yo tenía evidencia de que no estaba secuestrado, ¿por qué tenia evidencia?, porque yo lo veía en videollamadas que ella hacia al hermano, el hermano estaba en Oaxaca, me lo presentó al niño por una videollamada”, aseguró.

Su testimonio y las pruebas acerca de la mentira sobre el secuestro del niño, las presentó ante la Fiscalía General de la República, afirmó Manjarrez.

“Lo que yo hago es ir ante las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, donde yo les aporto las pruebas necesarias de donde estaba la señora, con quien estaba, y que el niño jamás estuvo secuestrado, ese niño nunca estuvo secuestrado, yo fui la persona que va y aporta las pruebas necesarias”, manifestó.

“De hecho digo, vuelvo a repetir, el niño nunca estuvo secuestrado porque yo lo vi en videollamadas que le hacia el hermano, yo eso se lo dije a la Fiscalía”.

Finalmente, Manjarrez apuntó que Sánchez Vargas tiene un vínculo amoroso con Ramiro Condado Escamilla, a quienes observó besándose.

“Hay un vínculo amoroso evidente, él es el que la manipula”, expuso.

Manjarrez Almada, reiteró que ella también aportó pruebas a la Femdo, para desmentir que el hijo de Lorena Sánchez Vargas hubiera sido secuestrado por los empresarios Erasmo Vázquez González y sus hijos Juan Carlos Vázquez Bonilla.

Afirmó, que ella desde un principio se dio cuenta de que el secuestro de su hijo era un show orquestado por Lorena Sánchez y Ramiro Condado Escamilla.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ