El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte llevó a cabo una Jornada de Salud PrevenIMSS en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz.

Cuyo objetivo fue el de promover acciones de salud y reforzar la prevención y detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, explicó la directora de Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 68, doctora Karla Fabiola Díaz Rodríguez.

Asimismo, la especialista destacó la importancia de la prevención e invitó a la población en general que, procuren mantenerse sanos y continuar con acciones que permitan hacer detecciones oportunas, además de mantener una buena alimentación y actividad física constante.

Acerca IMSS Veracruz Norte servicios de PrevenIMSS a trabajadores de ASIPONA Veracruz

Entre las acciones que se llevaron a cabo se incluyeron: Promoción de los servicios que otorga la Clínica de Mama y citas para tamizaje; además, valoración y orientación nutricional; técnica de cepillado de dientes coordinado por estomatólogos; Información sobre el Programa de Espacios Laborales Saludables (ELSSA); importancia de la lectura; orientación sobre educación sexual y reproductiva.

“También, se les midió peso, talla y cintura; se tomaron niveles de glucosa y presión sanguínea para detectar diabetes e hipertensión; de igual manera se tomaron muestras de Papanicolaou y se orientó sobre el Programa de Turismo del Adulto Mayor e Higiene de Columna”, explicó la doctora.

Durante la jornada estuvo presente el director general de ASIPONA Veracruz, Romel Eduardo Ledezma Abaroa y cabe destacar que en la Jornada de Salud PrevenIMSS, los servicios fueron otorgados por la Unidad de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UDDCM); la UMF No. 57, No. 61 y No. 68 del IMSS en Veracruz, Puerto, detalló la doctora Díaz Rodríguez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ