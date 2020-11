Acela Medina: Gobierno Estatal ha fallado en disminuir violencia contra las mujeres

Xalapa, Ver .- “Las mujeres en Veracruz conmemoramos este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con incertidumbre y temor. Viviendo en un estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de feminicidios y un gobierno que en el discurso asegura haber resuelto esta problemática; mientras las mujeres vivimos otra realidad en las calles”, dijo la Presidenta Estatal de la Organización Nacional de Mujeres de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Veracruz, Acela Medina Servín.



La dirigente estatal aseguró que es evidente que no existe una política de estado clara o una estrategia que a la fecha asegure una vida libre de violencia para las mujeres, a pesar de las reiteradas declaraciones de distintos funcionarios, quienes fiel a la doctrina de los otros datos presumen un Veracruz seguro para sus mujeres.

“Los últimos datos brindados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos muestran que Veracruz está por encima de la tasa nacional en materia de feminicidios; mientras que la tasa nacional es de 1.08 la del estado de Veracruz se encuentra en 1.52. Esto evidencia que el Gobierno del estado ha fallado en asegurar una vida libre de violencia para sus gobernadas; que el ejercicio de gobierno sin perspectiva de género lastima a la sociedad y se traduce en nulos resultados para las veracruzanas” afirmó la dirigente.



Acela Medina Servín dijo que es innegable la desconexión con la realidad que existe por parte de las autoridades, que se hacen de la vista gorda ante un Instituto Veracruzano de las Mujeres que hasta el día de hoy se mantiene indiferente ante la crisis de seguridad que se vive, y que fue sordo y mudo con el recorte de recursos destinados a acciones afirmativas y programas de erradicación de la violencia contra las mujeres. Comentó que al interior del PRI están realizando trabajo con mujeres para apoyarlas a emprender, asesorarlas jurídicamente en casos de violencia; así como trabajando hombro a hombro con las dirigencias en la construcción de una agenda política de género.

“No existe un consenso general de la manera en que deben contabilizarse los feminicidios. Tenemos que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres reporta 74 feminicidios de enero a septiembre del presente año; mientras que, para ese mismo período, los datos oficiales cuentan 67. Sin embargo, no se puede dejar de observar que independientemente de la cifra vivimos en un clima con una peligrosa percepción de inseguridad para todas nosotras. No dejaremos de exigir una vida libre de violencia en todos los espacios públicos y privados; aunque quieran invisibilizar esta crisis no permitiremos que suceda y hoy marcharemos de manera pacifica y ordenada para demandar, una vez más, que se acabe de una vez y por todas la violencia contra las mujeres”, concluyó Acela Medina.

