Abogado Rodolfo Reus retira denuncia contra Javier Duarte  

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte dio a conocer que el abogado Rodolfo Reus no presentará una denuncia tras las declaraciones del ex político.

Hace unos días, Duarte realizó declaraciones en su red social en contra del abogado, luego de que presuntamente dio a conocer información sobre la posible extradición de Karime Macías.

El ex militante del PRI respondió a las declaraciones de Reus donde lo tildó de ser un “abogado discapacitado” y exigió que no se meta con su familia, especialmente con su ex esposa.

Tras esto, Reus Medina declaró que presentaría una denuncia contra Duarte por las amenazas que publicó en Twitter.

Sin embargo, de acuerdo con el comunicado de este miércoles, se informó que el abogado no presentará acciones legales.

“En un acto de deferencia y respeto profesional que ha distinguido a los suscritos abogados, hemos llegado al acuerdo de no iniciar acciones legales en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Esto, en atención al Código de Honor que marca el actuar de ambas firmas de abogados”.

