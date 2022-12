Abandonan a bebé de un mes y siete días de nacida; estaba desaparecida

Una menor de un mes y siete días de nacida, reportada como desaparecida desde el pasado primero de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, fue abandonada este martes sobre la Avenida Flores Magón a un estado del Hospital General de Zona (HGZ) número 36 del Instituto Mexicana del Seguros Social (IMSS).

Fue a través de una llamada anónima realizada a la línea nacional de emergencias 9-1-1 que las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una recién nacida abandonada en la vía pública.

Hasta el lugar arribaron elementos de la policía estatal quienes trasladaron a la menor a las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil, en dónde tras ser valorada, le dieron de comer, mientras se seguían los protocolos correspondientes.

Lizbeth Alejandra Fernández, madre de la menos señaló que hace 5 días se la dio a cuidar a una señora que identificó como Patricia con domicilio en la calle General Anaya de la Colonia Constituyentes, esta desapareció y desde entonces no sabía nada de su hija.

“La nena se la había dado que la cuidara una señora, entonces la señora no había aparecido, si no ponemos la denuncia a la niña no nos las entregan”, afirmó.

Abundó que recibió más apoyo desde la capital del Estado que de la misma Fiscalía Regional en Coatzacoalcos. La mujer acudió hasta el ex penal de Palma Sola para continuar con las diligencias correspondientes y le sea entregada la pequeña Luciana.

