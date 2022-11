A más tardar el 15 de diciembre, aumento a agentes de tránsito: Sefiplan

A decir del secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco ya se tiene contemplado el pago de incremento salarial a agentes de tránsito, que se ofreció desde el mes de septiembre.

En el mes de agosto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que con la idea de combatir la corrupción se iban a implementar varias acciones, entre ellas, aumento de salario a los agentes de tránsito.

Cobrarán al menos 14 mil pesos. El secretario de finanzas aseguró que el pago quedará a más tardar en la primera quincena de diciembre, sin embargo, puntualizó que el aumento no será retroactivo, simplemente aplicará a partir de la fecha en la que se haga la transferencia.

“El compromiso fue que se iba a aumentar el salario, no había una quincena definida. Estamos esperando los ajustes, la secretaría ya tiene el presupuesto, estamos esperando si es la siguiente quincena (30 de noviembre) o la primera de diciembre”. Aseguró que es un hecho el aumento, “es a partir de cuando se dé (no es retroactivo), no se ha dado por los ajustes administrativos que tiene que hacer al interior la propia SSP”.

El 22 de agosto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que, como parte de las acciones para poder regular el servicio de grúas, se analizaba mejorar el salario de los elementos viales.

En ese momento, confirmó que los ingresos mensuales pasarían de 5 mil a 14 mil pesos mensuales, un salario equivalente al de un maestro de primaria.

El 07 de septiembre el titular de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, José Antonio Camps Valencia, confirmó que el aumento se daría en el mes de septiembre, sin embargo, no se ha cumplido.

