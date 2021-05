Familiares y amigos de Gustavo Ortiz protestaron en Plaza Lerdo para exigir justicia y que cesen este tipo de acciones de parte de la SSP

Xalapa, Ver.- Familiares y amigos de Gustavo Ortiz Hernández, presuntamente asesinado en los separos del Cuartel del San José, en esta capital, exigieron justicia porque a siete meses de los hechos la Fiscalía General del Estado no ha resuelto el caso y no informa sobre los avances de la indagatoria.

Al protestar en plaza Lerdo, su hermana Silvia recordó que Gustavo fue detenido el pasado 24 de octubre por conducir supuestamente a exceso de velocidad.

“Lo golpearon hasta quitarle la vida, lo reventaron hasta morir, eso salió en la necropsia y hasta la fecha no han hecho nada. Hoy cumple siete meses mi hermano de haber fallecido, no se vale, es una vida.

“Él iba hacia El Rosario a probar su carro, se dio la vuelta en un lugar donde supuestamente no tenía que darla. Lo pararon, lo empezaron a golpear y se lo llevaron a San José hasta que lo mataron”, recordó.

Dijo que parte de su manifestación a siete meses del crimen es porque no han casado este tipo de acciones por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por todo esto que no para y porque no hay avances en la investigación de su hermano, solicitó el apoyo del Gobernador.

Por su parte, su madre July Hernández Díaz, afirmó que a ella le dijeron que la detención fue por conducir a exceso de velocidad.

A 7 meses del crimen de Gustavo Ortiz, la FGE no informa avances

“Pido al Gobernador que me atienda porque fuimos trabajadores de Morena, en su campaña, yo me ocupé de andar dando el voto para que ahorita me vean como cualquier cosa, no se vale, somos trabajadores de Morena”, indicó.

