Aracely Vásquez Sánchez, madre de Mileydi Scarlett Nambao Vázquez, desaparecida en la escuela primaria 18 de Marzo, del municipio de Nanchital, aseguró que a 16 días de su desaparición, ni en la escuela, ni la Fiscalía del Estado le han dado alguna línea de investigación o avance de qué fue lo que pasó con la menor de 13 años.

La niña fue reportada como desaparecida el pasado 28 de marzo, ella entró a la escuela 18 de marzo, donde cursa la secundaria en el turno vespertino, sin embargo, a la hora de la salida no se reunió con su papá, quien la fue a recoger y un compañero le avisó que ella ya no estaba en la escuela.

Mileydi Scarlett se sentía mal físicamente desde que estaba en su casa, cuenta su mamá, y su papá le pidió no ir a la escuela, pero la menor dijo que tenía que asistir.

A 16 días de la desaparición de Mileydi Scarlett en Nanchital, no hay línea de investigación

Ya en la escuela, le comentaron algunos amigos, ella se sintió mal y “llamó” a su casa para pedir que pasaran por ella.

La madre aclaró que ella nunca recibió ninguna llamada, sumado a que en la escuela no existe un “reporte” formal de a quién entregaron a la menor y sus compañeros dicen que no saben nada y no le quieren aportar más datos, “no nos han dado la cara”.

“La escuela está cerrada todo el tiempo, la prefecta todo el tiempo estaba en la entrada y da la casualidad que ese día no vieron nada y no escucharon nada.

“No sé qué pasó ese día que no lo hicieron (el reporte para saber a quién le entregaron a la niña) y no nos hablaron.”

“Cuando mi esposo fue a la salida, todos salen y mi hija no sale. Sale un niño y dice, don, su hija salió de la clase porque se sentía mal, ¿no ha llegado?. Fue entonces que mi marido le preguntó a la prefecta y le dijo que no sabía nada”.

Al momento de la denuncia llegaron elementos para revisar la escuela, y actualmente, les pidieron viajar a la ciudad de Xalapa, sin embargo, destacó que no tiene el dinero para visitar la capital, además, no sabe leer ni escribir, por lo que necesitan trasladarse con un acompañante.

“No sé de letras, no sabemos ni leer, y necesitamos que nos acompañe alguien porque yo no entiendo mucho”, dijo y mencionó que los compañeros de Mileydi Scarlett no le quieren decir nada, con el argumento que no saben qué pasó.

La madre comentó que en algunas publicaciones que han hecho en redes sociales, hay vecinos o personas de su comunidad que comentan que la menor está en Oaxaca, sin embargo, sólo han usado las redes sociales para expresarlos, pero no se han acercado con ellos para informar lo que saben.

Vásquez Sánchez comentó que otros han dicho que la niña se fue con el novio, “cuando se sube la Alerta los vecinos suben comentarios (…) y sí ellos saben, por qué no vienen y me dicen las cosas, suben comentarios, se esconden y no nos dan la cara”, concluyó.

