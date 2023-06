7 de cada 10 hogares ya cuentan con al menos un programa social: Manuel Huerta

En reunión con los delegados de Bienestar de toda la República Mexicana, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes destacó el importante avance en la atención a los beneficiarios de los programas sociales en Veracruz y junto al Coordinador General de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, celebró la adecuada conducción que encabeza Manuel Huerta Ladrón de Guevara cumpliendo en tiempo y forma cada una de las metas establecidas para el presente año.

En ese sentido, el Delegado de Bienestar en Veracruz confirmó que 7 de cada 10 hogares ya cuentan con al menos un programa social, lo que impacta de manera directa en la economía de cada región de la entidad, advirtió que la entrega de recursos para programas como “La Escuela es Nuestra” (LEEN) generan un importante detonante en la actividad económica de las localidades a las que llega este apoyo del Gobierno de México.

LEEN se enfoca en mejorar la infraestructura escolar de las zonas de alta marginación y pobreza, lo que genera gran actividad en la economía regional al contratar mano de obra de la misma comunidad y adquirir los materiales de construcción en la zona. Manuel Huerta expuso que a casi cinco años de iniciada la Transformación los Programas Sociales han alcanzado su propósito mejorando la calidad de vida de la población.

Destacó que el Programa de Becas Benito Juárez no sólo ha logrado bajar a su mínima expresión la deserción escolar, sino ha resultado un factor definitivo para combatir la delincuencia e inseguridad, alejando a los jóvenes de las garras de los grupos criminales, manteniéndolos en las aulas para no perder el beneficio económico del apoyo gubernamental.

El Delegado de Bienestar informó también que Veracruz está por concluir la bancarización de los beneficiarios de todos sus programas sociales pues dijo que, para el próximo bimestre, correspondiente a los meses de julio-agosto, será la última ocasión en que se pague la pensión de los adultos mayores en mesa de atención, pues se concluye la entrega de sus tarjetas del Banco de Bienestar donde todos recibirán sus depósitos y podrán cobrar de manera directa en los cajeros.

La apertura de las sucursales del Banco de Bienestar mereció también el reconocimiento de las autoridades del Gobierno de México para Veracruz, pues la meta establecida se cumple en tiempo y forma, brindando cada vez un mejor servicio a los derechohabientes de los Programas Sociales.

“Y el proyecto es cada vez más ambicioso, aperturando nuevas sucursales en colonias, comunidades y localidades donde la banca comercial tradicional no puede o no quiere abrir sucursales y es ahí donde nosotros estamos llegando para beneficiar a las familias más pobres, abriendo un Banco del Bienestar para que no tengan que trasladarse hasta las grandes ciudades a cobrar su dinero, sus remesas o simplemente guardar su dinero”, explicó Manuel Huerta.

La reunión de los Delegados en los estados y Directores Regionales de los Programas para el Bienestar en la ciudad de México se llevó a cabo a convocatoria de la Secretaria, Ariadna Montiel Reyes y el Coordinador General de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, donde se revisaron los avances del proceso de bancarización de las pensiones y los demás Programas Sociales en general para garantizar el adecuado manejo de sus recursos en beneficio de la población.

