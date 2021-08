Los agentes municipales acudieron este día al ayuntamiento de Papantla para pedir ayuda de autoridades por las afectaciones tras el paso del huracán “Grace”

Papantla, Ver.- Un grupo de agentes municipales de la llamada “zona de la costa papanteca “llegó este lunes a palacio municipal para pedir a las autoridades una solución para los habitantes de sus poblaciones que resultaron afectados por el huracán “Grace”.

Los manifestantes acusan que, siendo lunes, no había funcionarios trabajando. FOTO: Bernabé Vallejo

Representantes de alrededor de 60 comunidades llegaron para respaldar a sus pobladores que resultaron afectados por las lluvias y el viento que generó en esa zona del estado el fenómeno meteorológico.

Denuncian que no han recibido la atención de las autoridades, sus casas están afectadas, sus sembradíos quedaron inservibles, los caminos no han sido reparados, están incomunicados, no cuentan con energía eléctrica y tampoco les ha llegado agua potable.

Visiblemente preocupados, aseguran que muchos quedarán desempleados, al dedicarse a las actividades del campo, mismo que hoy está “desecho”. Muchas familias perdieron su patrimonio que por años han venido procurando.

60 comunidades en Papantla “imploran” ayuda tras el paso del huracán

Señalan negligencia de regidores y funcionarios municipales que a la fecha ni siquiera están en sus oficinas para atenderlos, que “solamente están cuando es quincena o andan en campañas políticas”, dijeron y agregaron que esperan que el gobierno del estado atienda su petición de ayuda. Información de Bernabé Vallejo

