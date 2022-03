35% de las microempresarias retornaron en informalidad por la pandemia

Durante la pandemia por covid-19, alrededor del 35% de las microempresas formales dirigidas por mujeres y que integran el sector terciario, es decir, de productos y servicios, se vieron obligadas al cierre, ya que tuvieron que dedicarse más a faenas del hogar que a la parte comercial, aunque, en la actualidad la mayoría de ellas logró reactivarse, desafortunadamente se pasaron a la informalidad.

Agregó que, una muestra de esto, son las llamadas “nenis”, mujeres que han iniciado la venta informal de productos, sin embargo, no generan empleos y no pagan impuestos.

“Lamentablemente, sí, es un mercado informal que, de alguna manera, eso no ayuda a que podamos construir un mejor México que es lo que todas y todos estamos buscando”, dijo la entrevistada.

No obstante, indicó que, si las mujeres participaran en la misma medida que los hombres, estarían aportando el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita nacional, dio a conocer la presidenta estatal del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), Alice Siadous Ayala.

Por este motivo, invitó a las emprendedoras veracruzanas a sumarse a las filas de la formalidad a fin de acceder a financiamientos y beneficios fiscales, pero también, a contribuir con la economía del país.

Añadió que la poca participación del género femenino ha favorecido a la contracción económica y, resultado de ello, fue la elevada inflación del 7.8% con que se cerró el 2021, situación que ha desencadenado un alza en los productos, desempleo para las mujeres o el trabajo no remunerado, que se refleja en este índice de la economía.

“Para que logremos ese 22% que, al final, apoya al país en el tema de crecimiento y el desarrollo económico (…) Todo lo que hablamos de la labor que hacen las mujeres, que es una labor no remunerada que, dentro del PIB, la verdad es que no está considerada ese trabajo del hogar”, expuso la líder empresarial.

Abordada en el marco del Foro “Mujeres como Motor Económico en Nuestro Puerto” efectuado en el patio central de la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI) de la Universidad Veracruzana, lamentó la falta de apoyos gubernamentales a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras y empresarias, quienes tienen que sortear la crisis económica, la inflación, la nueva reforma fiscal y la carencia de estos apoyos, lo cual, orilló a que se fueran al mercado informal.

Por este motivo, el CCME está brindando apoyos y capacitación a mujeres emprendedoras con el objetivo de poder reunirlas nuevamente a la formalidad y hacer crecer sus negocios.

Al respecto, celebró que, en este día internacional de la Mujer, uno de los clamos en las marchas feministas es precisamente el acabar con esta brecha salarial, de oportunidad y de género en el ámbito económico, en donde la pugna sique para que se haga justicia a este sector de la población, alzando la voz y exigiendo el derecho de ser tratadas en la misma medida que los hombres.

“Intentamos de alguna manera ver alguna brecha, alguna posibilidad, alguna luz en el fondo de este túnel para que podamos reactivarnos económicamente, pero realmente no tenemos muchos apoyos por parte del gobierno que nos impulsen a que podamos reactivar nuestros negocios, por ello, de alguna manera se suscitan hoy (8 de marzo) estas manifestaciones, en donde salimos a alzar esa voz y pugnar de alguna manera por una perspectiva de género con capacidades y, no solo eso, pugnar por un salario igualitario entre hombres y mujeres que, al final, es algo que merecemos, que buscamos y las oportunidades dicen que están para todos, pero no, para las mujeres realmente no lo están.”

Para concluir, resaltó que, el CCME cuenta en la actualidad con 175 mujeres afiliadas activas, entre ellas, mujeres que están en el micro negocio, en bazares, aunque, también cuentan con algunas empresarias.

