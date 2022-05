30 de junio vence plazo para cambiar placas de forma gratuita

El tiempo se acaba, los contribuyentes que tengan placas vehiculares del año 2017 hacia atrás tienen hasta el 30 de junio para evitar multas e infracciones, anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al recordar los beneficios del programa El Canje Seguro Conviene.

“Estamos tratando de cumplir las reglamentaciones, pero lo primero es ofrecer a la población una oportunidad de acceder a descuentos y condonaciones y que tengan un ahorro considerable”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, dijo que a la fecha van cerca de 400 mil vehículos regularizados, lo cual representa poco más del 50 por ciento del padrón, quedando pendientes aproximadamente 350 mil contribuyentes.

Reiteró que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 estipula que solo puede haber dos diseños de placas vigentes en las entidades federativas, mientras que del 01 de julio en adelante no habrá condonaciones.

Quienes no estén al corriente y no se adhieran al decreto deberán pagar el canje de placas, derecho de baja, reexpedición de tarjeta de circulación, impuesto sobre tenencia, recargos, actualizaciones y Derecho de Control Vehicular al corte; en caso de no ir puntuales verán afectado su historial crediticio. Lo más importante, sus unidades no podrán transitar a partir del 01 de enero de 2023.

El servidor público dio el ejemplo de un contribuyente con deudas acumuladas desde 2017: en caso de aprovechar los beneficios del ordenamiento vehicular 2022 cubrirá la cantidad de 7 mil 743 pesos; al no hacerlo y ser infraccionado en un operativo vial, su multa alcanzará los 27 mil 500 pesos.

El Canje Seguro Conviene coadyuva también en materia de seguridad, pues evita que haya automóviles con placas sobrepuestas y ofrece un control sobre los que circulan en el estado. Para más información, la ciudadanía puede visitar la página www.ovg.gob.mx y la cuenta de Facebook Mi Hacienda Veracruz.

