248 asesinatos y 21 feminicidios en lo que va del 2022 en Veracruz

De enero a marzo de este año, Veracruz se registraron 248 homicidios dolosos, lo que lo ubica en el lugar número 13 a nivel nacional en cuanto a este delito.



De acuerdo a las cifras del sistema nacional de seguridad, en los que va del año se han registrado en Veracruz, 21 femicidios, 11 secuestros y más de 5 mil robos.



Durante el mes de marzo se registraron 78 homicidios dolosos en Veracruz, seis feminicidios y cinco secuestros.

Hay que recordar que apenas el 26 de marzo cinco bolsas con restos humanos fueron abandonadas en la carretera estatal entre las localidades Arroyo del Arco y Morelos, en Papantla.



Al lado de los restos, los responsables colocaron una cartulina con un mensaje relacionado con el crimen organizado. Horas después se confirmó que los restos pertenecían a Abinadab Paredes Pérez, de 33 años; Jonathan Vázquez Paredes, de 29 años, y Vicente Vázquez Díaz, de 57 años.



Días antes, el 17 de marzo, se registró un doble homicidio en la comunidad de Corral nuevo en Acayucan. Hombres armados dispararon contra dos adultos mates que estaban a un lado de la iglesia San Isidro Labrador.



El 9 de marzo se registró el hallazgo de restos humanos en la colonia Costa de Marfil, en el municipio de Minatltán. Las extremidades de un hombre fueron depositados en bolsas de plástico y abandonados a un costado de la calle Reyes Azteca.



Presume disminución de delitos



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó los resultados obtenidos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y señaló que Veracruz se posicionó en el lugar 13 de las 32 entidades federativas con mayor número de homicidios dolosos.



Dijo que esto se debe a que existe un cambio en la política en materia de seguridad atendiendo las causas, lo que está disminuyendo de delitos de alto impacto.





Los 21 feminicidios no se pueden atribuir a la 4T



Con 21 feminicidios cometidos de enero a marzo de este año en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que los altos índices de este delito “no se le pueden atribuir a la cuarta transformación”.



Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario fue cuestionado sobre este delito e insistió que la incidencia de feminicidios fue “heredada” por la pasada administración, nuevamente se confrontó con medios de comunicación y ahora con organizaciones sociales al acusar que nunca se cuestionó al exfiscal Jorge Winckler sobre este tema porque “los tenía billeteados”.



“Se actúa, no se encubre y por lo mismo van (los feminicidios) hacia abajo; la génesis del feminicidio no surgió con la cuarta transformación y no se le pude atribuir a un periodo corto de tiempo oeste lamentable hecho (…) En la época de Jorge Winckler se iban disparando (los feminicidios) y ni los observatorios ni algunos periodistas le hicieron ver que se estaba disparando y tenía que cambiar sus estrategias, que algo tenía que hacer, pero en ese momento como él tenía billeteado a varios periodistas no lo decían, no hablaban de eso”.



García Jiménez aseguró que la impunidad permitió que el delito se incrementara en la pasada administración, e incluso dijo que hubo organizaciones que no se han pronunciado por casos relacionados con la agresión de mujeres, como la denuncia de la exesposa del ex secretario de Gobierno, Rogelio “N”.



“Esa cultura de agresión a la mujer hacía creer que había impunidad y nosotros tenemos que dar muy claro que no va a haber impunidad y se va a estar atendiendo de manera diaria. ¿Tengo que recordar la lista de los que tenían billeteado, a algunos periodistas? Fue público y ahí está el daño que hicieron (…) No he visto una sola observación del Observatorio sobre Winckler o Rogelio Franco, tan solo por hermandad, solidaridad, sonoridad con la esposa”, criticó.



El mandatario indicó que durante la época del exfiscal Jorge Winckler se disparó el delito de feminicidio en 72 por ciento.



“Se le disparó 72 por ciento de 2016 a 2017, ¿qué estaban haciendo?, y nadie le preguntaba, ni de 2017 a 2018, y en 2019 todo era culpa del Gobernador y el fiscal, ¿cuándo iba a operar?”.



Siguen buscando a Marlon “N”



Al ser cuestionado por la investigación del feminicidio de Montserrat Bendimes, ocurrido el 17 abril de 2021, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que siguen buscando al presunto responsable Marlon “N”, que sigue prófugo de la justicia.



“En el caso de Marlon se le persigue y se está buscando, se encontró que sus padres son presuntos responsables”, dijo.

También te puede interesar:

Hay que recordar que la madre de Montserrat, Cecil Roldán, publicó este domingo que a un año de la muerte de la joven las investigaciones ven la Fiscalía son cada vez más lentas e incluso acusa indiferencia, por lo que pidió a la sociedad no olvidar el caso y presionar a las autoridades para que dé resultados.



Gobernador felicita a FGE y Poder Judicial de Veracruz por hacer su trabajo



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez felicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial por la sentencia contra July “N”, responsable del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar.



Dijo que en este proceso no se violentó el procedimiento y que pese “a todas las trabas” que existieron durante el proceso de esta persona tse logró la sentencia de 60 años.



“Antes no se lograban con esta pulcritud y eficacia; mi reconocimiento a la licenciada Verónica Hernández Giadans y a todo su equipo, porque van cumpliendo que en Veracruz no exista impunidad”, dijo.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen