20 ex alcaldes no comprobaron casi mil mdp de participaciones federales

La Auditoría Superior de la Federación observó un posible daño patrimonial en el gasto de 1 mil 108 millones de pesos de participaciones federales que ejercieron en 2021 más de 20 ex alcaldes de Veracruz.

En la cuenta pública 2021, se realizó una revisión al ejercicio y aplicación de los recursos transferidos a 47 municipios de Veracruz como parte del Ramo General 28 denominado “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”. La fiscalización se focalizó en la gestión y ejecución de los recursos transferidos.

Lo que encontró la auditoría en general fue que los municipios – que ya estaban en su último año de gobierno-, no proporcionaron los registros contables y presupuestales de las erogaciones, ni la documentación comprobatoria de los contratos financiados con los recursos asignados.

Las auditorías donde se documentó que los exalcaldes repitieron un patrón común:

No se identificó el destino, orientación y ejercicio del gasto, no entregaron informes y utilizaron las participaciones para pagar servicios personales, pero no entregó información sobre niveles salariales ni claves de los puestos de trabajo.

En el rubro de obra pública los ayuntamientos no proporcionaron a la ASF la información sobre contratos, procedimientos de adjudicación, entrega o prestación de servicios y pago de los mismos, ni tampoco cargaron la información en el portal del Sistema de Control Administrativo y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado.

En Veracruz 20 municipios concentraron más del 90% del monto observado por la federación, es decir, más de 950 millones de pesos gastados sin comprobación.

Se trata de los municipios de Minatitlán con 257 millones de pesos sin solventar, Ixtaczoquitlán con 163 millones de pesos, Agua Dulce con 111. 3 millones de pesos, Cosamaloapan 66.8 millones de pesos, Río Blanco con 66.2 millones de pesos, Pánuco con 56.4 millones de pesos, Isla con 47.2 millones de pesos, Emiliano Zapata con 45.4 millones de pesos, Tlacotalpan con 33.6 millones de pesos, Cazones con 33.3 millones de pesos, entre los más destacados.

Algunos ayuntamientos presentaron información con el propósito de atender lo observado; pero la ASF desestimó la documentación por considerar que no aclaraban ni justificaban lo observado.

La ASF emitió promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y pidió a los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos iniciar procedimientos administrativos en contra de los ex servidores públicos a cargo de los recursos.

Minatitlán

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 257 millones de pesos. Lo que detectó es que el municipio no proporcionó la evaluación de control interno, lo que no permitió su análisis.

“ El municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones, ni la documentación comprobatoria de los contratos financiados con los recursos asignados de las Participaciones Federales a Municipios 2021, , por lo que se desconocen los capítulos del gasto afectados en la contabilidad de las participaciones federales”, señala la auditoría.

También observó que el municipio no proporcionó la totalidad de la información respecto del ejercicio y destino de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021, asignados al Capítulo 6000 Inversión Pública. “ No proporcionó la información contractual requerida relativa a los procedimientos de adjudicación, contratación, entrega o prestación de servicios y pago de los mismos, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma”.

Ixtaczoquitlán

Este ayuntamiento no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con los recursos asignados de las Participaciones Federales a Municipios 2021 por un monto de 163.9 millones de pesos, ni demás documentación comprobatoria y justificativa, por lo que se desconoce el destino del gasto.

“ Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 163,. 9 millones de pesos,, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales, por no proporcionar los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021”, determinó la ASF.

Agua Dulce

De acuerdo a la ASF este municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones, ni la documentación comprobatoria de los contratos financiados con los recursos asignados de las Participaciones Federales a Municipios 2021 por un monto de 111. 3 millones de pesos, por lo que se desconocen los capítulos del gasto afectados en la contabilidad de las participaciones federales.

Además “ El municipio no proporcionó la documentación que acredite las erogaciones del gasto incurrido en el rubro de Servicios Personales pagado con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021”.

Por ello el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación. En general no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021.

Cosamaloapan

Según la ASF el municipio destinó 66.8 millones de pesos al capítulo 1000 Servicios Personales pagados con las Participaciones Federales a Municipios 2021; sin embargo, no envió la totalidad de la información solicitada, ya que en la nómina proporcionada no se identificaron las Claves o Denominaciones de las Categorías o Niveles Salariales pagados.

Isla

El mismo caso es el del municipio de Isla quien destinó 47.2 millones de pesos al capítulo 1000 “servicios personales”; sin embargo, las claves de las categorías y niveles salariales contenidas en la nómina, no se pudieron validar contra el tabulador autorizado, por lo cual no se pudo determinar si los pagos por concepto de nómina cumplieron con la normativa aplicable.

Emiliano zapata

El municipio de Emiliano Zapata destinó 45.4 millones de pesos al capítulo 1000 Servicios Personales de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021; sin embargo, no proporcionó las nóminas pagadas, lo anterior impidió verificar si lo ejercido en Servicios Personales cumplió con la normativa aplicable.

Río Blanco

En el municipio de Río Blanco se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 66.2 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales, por no proporcionar registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021.

Pánuco

El mismo caso es para el municipio de Pánuco, donde la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 56.4 millones de pesos, por no proporcionar los registros contables y presupuestales, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento, ni la documentación

Cazones

El municipio de Cazones tiene una observación de 33.3 millones de pesos porque no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con los recursos asignados de las Participaciones Federales a Municipios 2021.

En su caso no existe documentación comprobatoria y justificativa, por lo que se desconoce el destino del gasto.

Con información de AVC Noticias

