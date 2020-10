Desde 2016 los problemas de México han empeorado: Nuncio.

Los problemas principales que México tenía hace 4 años, cada vez peores, consideró el nuncio apostólico, Franco Coppola. En conferencia de prensa, recordó que en 2016, cuando llegó a este país. Le asombraba la violencia y la gran pobreza que padecía el pueblo, es decir, la grave desigualdad.

“En México la situación es diferente (que en África), hay gente que goza de una vida digna y una gran parte de la población que no puede gozar de ésto. Después esos cuatro años, pienso que también a causa de esta enfermedad que nos asola a todos. Esos problemas no han podido mejorar, sino de alguna manera se van empeorando”, señaló en el antiguo Palacio Episcopal.

No descartó que por la pandemia que ha llevado a una crisis económica, ahora los pobres sean más pobres y a los ricos más o menos les alcanzan para sobrevivir, pero los pobres ven disminuidos sus recursos. Incluso, refirió que hay regiones del País donde aunque el Estado ha previsto que haya escuelas, no las hay quizá por el miedo de los maestros que no asisten.

En ese sentido, opinó que México es un país de jóvenes, que lamentablemente si no se educan se condenan a renunciar a la riqueza humana que tienen. Cambiando de tema, dijo que ante las posiciones de algunos políticos en el sentido de que la Iglesia no se meta en asuntos de Estado. Franco Coppola, aseguró que su relación con el Presidente es muy buena y nunca le ha reprochado nada. Al contrario, desde que ganó las elecciones ha pedido al Papa para combatir la violencia.

“El Presidente pidió al Papa que la Iglesia una mano, ayudar para resolver el asunto de la violencia. Yo no veo personalmente que el Presidente tenga dificultad de que la Iglesia le eche una mano en los asuntos públicos, tiene sus convicciones y nunca me ha manifestado reserva de este punto de vista”, externó.

En ese orden de ideas, expuso que México, justamente por sus graves problemas, necesita la ayuda y el concurso de todos, necesita la unidad para enfrentar la pobreza, mejorar la educación de los niños, luchar contra la violencia, contra la corrupción.

“Y yo pienso que por eso sigue gozando del apoyo de una gran parte de la población. Estos temas están en el corazón de cada uno de los mexicanos, distraer nuestra atención con otros temas, significa no querer afrontar, enfrentar y resolver estos temas que son primarios, que son fundamentales”, definió y subrayó que son los temas con los que coinciden con el Presidente.

