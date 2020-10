Denuncia AC privación ilegal de 4 integrantes.

Integrantes de Antorcha Campesina protestaron este viernes en la Plaza Lerdo. Para exigir la aparición con vida de cuatro de sus integrantes y acusaron al Estado de participar en dicha desaparición.

“Señalamos al Estado porque no puede ser que aquí, los más de 8 millones de veracruzanos que vivimos no podamos tener seguridad y tranquilidad, están creadas las instituciones y hay recursos para que éstas funcionen”, señaló en entrevista, Minerva Salcedo Vaca, miembro del Comité Ejecutivo Estatal y de la dirigencia nacional.

Denunció que privaron de la libertad a Juan Martínez Santos, Lázaro Jiménez Reyes, Antonio González Covarrubias y a Leonel del Ángel de la Cruz, alrededor de las 15:00 horas en la Reserva Vergara Tarimoya, del puerto de Veracruz.

“Los privan de su libertad cuando ellos se encontraban realizando una actividad de trabajo en una tienda. Primero salió uno a hacer una compra, luego le llamó a otro y así a cada uno para privarlos de la libertad”, expuso y consideró que no pueden seguir esperando que los maten como sucede en gran parte de la Entidad.

Refirió que este mismo jueves solicitaron el auxilio del gobierno del Estado para que no siga pasando eso, pero ante el portazo que les dieron, acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo no tienen ninguna noticia. Salcedo Vaca insistió en que hay una actitud “represiva” del Estado, toda vez que informó que el martes acudieron a diversas oficinas a hacer gestiones para sus integrantes.

La exregidora y exdiputada local, no descartó que la privación ilegal de sus compañeros sea por un asunto político, porque no los dejan expresar sus inconformidades, además no los dejan hacer gestiones, no los atienden y les cierran las puertas en las narices.

Puntualizó que se los llevaron en taxis y desde este jueves que interpusieron las denuncias, dieron a conocer los números económicos y placas de los vehículos, pero hasta este viernes no saben nada.

