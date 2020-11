Cuitláhuac García ofrece su segundo informe de resultados.

Hoy, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez presentó su segundo informe de Gobierno. Con él estuvieron algunos titulares de las múltiples secretarías de la entidad, así como Rocio Nahle. Quien fue como representante del presidente también morenista, Andrés Manuel López Obrador.

Destacó, que muchas de las obras reales no fueron incluidas, ya que se mencionaron en su informe intermedio del semestre pasado.

“Para ustedes, los que tuvieron su oportunidad en el gobierno y ahora nos critican. No sabemos robar como ustedes comprenderán. Lo que sí sabemos hacer es generar ahorros mediante la política no de no robar, conteniendo el gasto superfluo. Así logramos reducir la falta de policías, nada sencillo, pero aceptamos el reto”. Dijo el gobernador iniciando su presentación.

Con un par de fotografías por sector, fueron presentadas las obras de cada infraestructura. En cuanto a la educación se remodelaron los Instituto Tecnológicos de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Huatusco, Zongolica, Poza Rica. Así como telebachilleratos de Tecapa, Tezolapan, Ixhuatlán de Madero. También algunas primarias en Papantla, Xoxocotla, Castillo de Teayo, Pueblo Viejo, Río Blanco, Camerino Z. Mendoza. Atoyac, José Azueta. De entre un total de 33 municipios.

Lo anterior necesitó 1 mil 300 millones de ésos para finalizar las 480 obras construidas. En cuanto a los caminos, García Jiménez aclara: “Elegí estos municipios por su fuerte población indígena, que estaban abandonados. Al periodo neoliberal no les interesó, querías las obras de mil millones. Ahí está el tren que va por vía aérea entre la Ciudad de México Y Toluca, no quiero meterme con otros gobierno pero es una muestra del periodo neoliberal. Pero nosotros venimos a hacerle justicia a los pueblos indígenas”.

Hubo caminos en Soconusco, Hueyapan de Ocampo, Acultzingo, Zapoapan, Cerro de Nanchital. Chicontepec (ahí se hizo un puente) Córdoba (un boulevard), Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan. “Antes, las “grandes obras” eran simulaciones que les dejaban moches. Esa es la razón. ¿Con qué palabra definirían ésto? Yo les tengo una, transformación.

“No saben como les cambia la vida ver su calle totalmente diferente”. Recuerden que en junio di un informe intermedio, esas obras no están incluidas en este informe. 3 mil 019 millones de pesos en infraestructura se irán a 243 proyectos con 2 directrices: Repartirlo igual en 10 regiones favoreciendo el desarrollo regional, por eso las fotografías. Dejamos ver claramente que sí sabemos gobernar.

En cuanto a la salud, se rehabilitaron centros para pacientes mentales, mujeres embarazadas, pacientes de cáncer, quemados y centros de alta especialidad. Lo que costó 1 mil 008 millones de pesos en infraestructura para 378 obras totales. Gran parte de la electricidad conseguida fue gracias a múltiples acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad.

Y por último, la iniciativa de “Sembrando El Futuro” requirió una inversión de 79 millones de pesos. Los que fueron de la Procuraduría de Medio Ambiente. Así como 20 millones de pesos de la SEDEMA.

