COVID19 ocasiona 4 mil 314 muertes en Veracruz.

En la conferencia del 29 de septiembre de 2020, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). Explicaron que hay un total de 4 mil 314 muertes en el estado, así como también 2 mi 276 en investigación. Formando parte de los 53 mil 664 estudiados. Un 31% de los enfermos no tenían otras enfermedades (obesidad, hipertensión, diabetes etc). De hecho la mayoría no requirieron hospedarse en un nosocomio, ya que pasaron la enfermedad en casa.

Pero, 17% de todos los enfermos en Veracruz sí tenían obesidad. Un porcentaje del 0.7 tenía, además del SARS-COV-II, el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida.

En el centro del estado, los municipios con más casos son Veracruz con 7 mil 536, después Xalapa 2 mil 159, Orizaba 1 mil 862, Córdoba 1 mil 853, Boca del Río 833. Al sur, Coatzacoalcos suma 2 mil 003, Minatitlán 932, Cosamaloapan 758, Cosoleacaque 378, San Andrés Tuxtla 259. Por el norte, Poza Rica 1 mil 659 casos, Tuxpán 933 Pánuco 517 Martinez 457.

Además, siguiendo el marco del Día Mundial del Corazón, los ponentes recordaron que Veracruz es el lugar número 3. En cuando a enfermos de hipertensión arterial, la más letal de las enfermedades crónicas no transmisibles. De modo que los eventos cardiovasculares podrían significar un deterioro en la calidad de vida de futuras generaciones. Pero esto también se traduce en una disminución de capacidad laboral.

Para evitar esto, el personal médico del estado recibió una capacitación. Que tuvo por nombre “usa el corazón para vencer las enfermedades cardiovasculares”. Sobre ello, el secretario de salud Roberto Ramos Alor expresó; “Contribuyan ustedes mismos a tener un corazón sano y fuerte”.

Al final y como siempre desde el inicio de la pandemia, el doctor Ramos invitó a la ciudadanía a respetar las normas sanitarias. Tales como el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, sana distancia. Pero claro, siempre y cuando se usen todos en conjunto y no una como sustitución de la otra.

Si presenta síntomas parecidos al COVID19, o sabe de alguien que los padece. No dude en llamar al 800 0123456 donde le ofrecerán información al respecto. Todos los datos sobre el paso de la enfermedad por Veracruz se publican diariamente en coronavirus.veracruz.gob.mx

