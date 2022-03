Yeri MUA se registra como candidata a reina del Carnaval de Veracruz  

El mediodía de este lunes, la influencer veracruzana, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, se registró oficialmente como candidata a Reina del Carnaval de Veracruz 2021 ante las oficinas del comité organizador de esta ciudad.

Al respecto, se dijo muy emocionada de participar, pues ser soberana de la festividad, ha sido su máximo sueño desde la infancia.

“Desde niña he querido ser Reina del Carnaval y me estoy preparando para ello (..) El Carnaval de Veracruz no es sólo para los veracruzanos, es para todo mundo, así que gracias a Dios, al apoyo de mi gente, no sólo son estas hermosas jarochas, sino hay 180 mil personas conectadas aquí apoyándome, de México, Colombia, Ecuador, Perú, EEUU, de todo el mundo”.

“Así que cuento con el apoyo de todas esas personas hermosas y debo agradecerle a mis seguidoras por ayudarme a cumplir mi sueño”, dijo en entrevista.

La beauty blogger cuenta con 20 años de edad, es originaria del Puerto de Veracruz y se identificará con el distintivo azul.

La joven empresaria también es conocida como “La Bratz Jarocha” en sus redes sociales y realiza transmisiones en vivo en donde enseña a las personas cómo maquillarse, sus vestuarios diarios y su estilo de vida, por lo que cuenta con millones de seguidoras y seguidores.

En medio de una multitud de fans, a su arribo a las oficinas del comité, realizó un papaqui integrado por batucada, comparsa y un ambiente de alegría.

El convoy se concentró en el Zócalo de la ciudad y se dirigió a las oficinas del comité del Carnaval ubicadas a la altura de Los Portales de Lerdo en el Palacio Municipal.

En días pasados, se registraron de manera formal también las jóvenes: Hannia Tuncheu Muñoz, con el distintivo color rojo; Valeria Rangel, mejor conocida como “Vale Queen”, con el distintivo amarillo y se espera que en los siguientes días se presenten a las oficinas otras de las aspirantes quienes ya han expresado su interés por ser soberanas de estas festividades.

