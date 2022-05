Yeri Mua se convierte en la reina del Carnaval de Veracruz 2022

La influencer Yeri Cruz, Yeri I, se convirtió en la reina electa del Carnaval de Veracruz 2022 al superar en el cómputo final a las otras cuatro candidatas que se registraron para obtener la corona de la fiesta considerada como la más alegre del mundo.

El conteo de los votos que las cinco candidatas obtuvieron en búsqueda de la corona a lo largo de varias semanas inició a las ocho de la noche en el zócalo de la ciudad de Veracruz ante cientos de seguidores, principalmente de Yeri Mua, quien contendió con el distintivo azul.

“Ni un voto más”, dijo el presidente del comité del Carnaval de Veracruz 2022, Luis Antonio Pérez Fraga, al sonar las campanas que marcaban las 20:00 horas.

El notario público Rafael Valverde Elías dio fe y legalidad de cada urna que se abrió y del dinero que se contabilizó en presencia de autoridades municipales y de representantes de las candidatas a la corona.

De acuerdo a los resultados finales, Yeri Mua obtuvo 1 millón 942 mil 528 votos; Miriam Carballo, con el distintivo dorado, 426 mil 842 votos; Mirna Caballero, Chikibaby, con el distintivo morado, 126 mil 239; Valeria Rangel, Vale Queen, con el distintivo amarillo, 125 mil 652; y Hannia Tuncheu, con el distintivo rojo, 122 mil 177 votos.

Pérez Fraga felicitó a las contendientes, a nombre de la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes, por su esfuerzo y civilidad.

Además, el presidente del comité del Carnaval de Veracruz 2022 resaltó la transparencia con que se efectuó el cómputo, descartando cualquier tipo de chanchullo.

Por su parte, Yeri Mua I agradeció a sus patrocinadores, a su familia y a sus seguidores por el apoyo que recibió para resultar electa como reina de la edición 98 del Carnaval de Veracruz.

“Son increíbles, esta corona no es mía, es de todos ustedes y, por favor, que nunca les digan que no pueden lograr algo, porque a mí me dijeron que no y aquí estoy”, subrayó.

Cabe mencionar que los seguidores de la influencer burlaron el cerco de seguridad a cargo de elementos de la Secretaría de Marina al romper los cintillos que unían las vallas que delimitaban los espacios en el zócalo de la ciudad, ya que deseaban estar más cerca del lugar del cómputo, lo cual puso en riesgo la integridad de niños presentes.

Con información de AVC Noticias

