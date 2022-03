Ya hay aspirantes para la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2022

Tras haberse abierto las convocatorias el pasado 4 de marzo para aspirantes a la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2022; el presidente del comité organizador, Luis Antonio “El Pollo” Pérez Fraga dio a conocer que ya hay tres chicas que pretenden contender para Reinas, de las cuales, una ya se registró formalmente y, las otras dos, deben culminar su proceso; también se registraron una niña y un niño para candidatos a Reina Y Rey Infantil y dos interesados para participar como Rey de la Alegría, los cuales, ya solicitaron informes al respecto.

En este sentido, explicó que las y los interesados en participar en los festejos del Rey Momo tendrán como plazo hasta el 1 de abril de este año para inscribirse, ya que el lunes 4 de ese mismo mes, se hará la presentación formal de todas las y los candidatos a soberanos de la festividad, con la presencia de la presidenta municipal, Patricia Lobeira Rodríguez, ante los medios de comunicación.

“Hay tres interesadas en participar para reinas, me dicen que hay otras que van a venir a pedir informes, pero todavía no tenemos la seguridad, aunque podemos casi confirmar que hay tres candidatas para reina, hay dos interesados para rey y ya se registraron una niña y un niño para reina y rey infantil, y van a hacer sus papaquis, nosotros les vamos a avisar con antelación porque todos van a hacer su papaqui oficial de registro, aunque algunos ya pagaron, como es el caso de los niños, pero ellos no querían hacer la promoción ahorita hasta que ya hicieran su papaqui”, explicó en entrevista.

Hay 3 aspirantes a Reina de Carnaval de Veracruz 2022 y una ya se registró: Pérez Fraga. Foto Manuel Pérez

Al respecto, “El Pollo” se congratuló por la gran respuesta e interés de la población en participar como reinas y reyes del Carnaval de Veracruz, luego de dos años de pandemia.

Agregó que, los costos para la inscripción de las candidaturas para personas adultas de 18 años en adelante son de 25 mil pesos, para infancias de seis a 12 años es de 15 mil pesos, para los carros alegóricos será de 30 mil pesos, mientras que, para la ciudadanía que quiera disfrazarse de forma individual será gratuito, por lo que, estas personas deberán llevar a las oficinas del comité una foto de su vestuario y se les asigne un lugar en el convoy.

Pérez Fraga mencionó que, debido a la pandemia de covid-19, se recortará el tiempo de duración de los desfiles a dos horas o, máximo, a dos horas y media, así también, del número de comparsas, batucadas y carros alegóricos de los contingentes a fin de tener mejor control en el consumo de las bebidas y darle agilidad.

“Por cuestiones de pandemia y por cuestiones de no exponer tanto a la gente a la cerveza. El licor estará prohibido, pero la cerveza se va a vender; queremos paseos más cortos de dos a dos horas y media en vez de cuatro, estamos recortando tanto comparsa como batucadas y carros alegóricos, más o menos son 20 carros institucionales, pero luego las academias taren sus carros, pero no vamos a permitir comparsas foráneas”, indicó el responsable de la organización del Carnaval.

