Xóchitl Gálvez: “Cuitláhuac García es buena persona, pero le faltan conocimientos de política”

-Citó como ejemplo la presión que se está ejerciendo en contra de la comunidad científica, tras la orden de aprehensión en contra de 31 científicos del Conacyt.

-Indicó que Cuitláhuac García Jiménez es buena persona, pero le falta conocimiento técnico y de política para gobernar.

Resulta preocupante que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, este siendo utilizada como un mecanismo de presión contra los adversarios políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió la senadora Xóchitl Gálvez.

Entrevistada durante la reunión mensual de socios Coparmex Veracruz, la senadora Xóchitl Gálvez citó como ejemplo el reciente caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que se encuentra en el ojo del huracán tras darse a conocer que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos de este organismo, acusados de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada.

Siendo otro de los casos, la investigación en contra del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, por presuntamente haber recibido sobornos por más de medio millón de dólares.

“Sí es preocupante la persecución que ha hecho de algunos actores políticos. Yo estuve en la fiscalía para exigir que se entregara la carpeta de investigación contra Ricardo Anaya; era increíble que existiera una investigación sin que Ricardo Anaya supiera de que se le acusa. Todo parece indicar que es la declaración de un personaje que dice que le dio seis millones de pesos cuando él ya no era diputado, de un personaje de su casa Emilio Lozoya, que si recibió nueve millones de dólares en sus cuentas y a cambio de que inculpe a otros personajes. Al parecer no hay elementos suficientes y pareciera que el fiscal lo que está haciendo es seguir instrucciones del presidente de la República para perseguir a sus adversarios políticos y debilitar a la oposición”, comentó.

Agregó que “tengo la impresión que, con el CONACYT, lo que quieren es debilitar a la comunidad científica para que no proteste. Creo que el presidente está usando a la fiscalía como un mecanismo de presión hacia los adversarios políticos y eso es algo que no debe de repetirse en el país”.

Por ello, solicitarán que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, acuda a comparecer al Senado de la República; esto con la finalidad que explique cada una de las investigaciones que se están realizando.

No existe un delito en el caso Conacyt

“Mira, hoy me llama la atención que la propia jefa de gobierno del partido Morena salga a señalar que es una locura perseguir a los científicos, y que el propio Ricardo Monreal se solidarice con la comunidad científica. No solo es un tema de la oposición, entiendo que el presidente volvió a arremeter, lo aclaro. No es que estemos en contra de que se castigue a una persona corrupta, porque creo que ahí hay una confusión; el tema es el delito por el que se les quiere acusar a los científicos, que por ser miembros de este consejo no podían recibir recursos para a investigación. Esa ley se hizo en el 2019, tú no puedes hacer una ley retroactiva; estamos hablando del 2013, entonces es como aplicar una ley que no les aplicaba, en ese momento era válido que alguien de ese comité directivo, pudiera recibir recursos”, comentó.

Destacó que no se les está acusando de haber robado esos recursos, sino por un tema administrativo; porque no debían haber recibido dichos recursos, cuando la ley del 2013 sí lo permitía.

Por dicha causa, el juez no ha permitido que se gire una orden de aprehensión, porque no existe un delito, debido a que la ley lo permitía.

“Es por eso que nosotros estamos apoyando a la comunidad científica, porque no se les está acusando de haber robado esos recursos”, comentó.

Explicó que nuevamente se le cuestionará a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, sobre las investigaciones de las 23 casas de Manuel Bartlett, con los compadres de Rocío Nahle García, Secretaria de Energía de México, de la empresa Sierra Madre que se le asignó un contrato de 5 mil millones de pesos, entre otras.

“Todas esas denuncias están en la fiscalía y no se les da seguimiento, por eso es importante que el fiscal venga nuevamente al senado”, comentó.

A Cuitláhuac García le falta conocimiento técnico y de política

En otro tema, la senadora Xóchitl Gálvez, aseguró que, al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, es buena persona, pero le falta conocimiento técnico y de política para gobernar un estado.

Ante los problemas que presenta la entidad veracruzana, como la inseguridad, debe de agarrar el toro por los cuernos y no mantenerse al margen.

“Yo creo que es una buena persona, esa es la impresión que nos da desde afuera; pero que le hace falta conocimiento técnico de varios problemas en la política. Hemos visto las declaraciones que de repente hace, además del meme que no pasa de ahí. No se ve bien que un gobernador con el nivel de responsabilidad que tiene, no se meta en los problemas. En Veracruz hay desaparecidos y graves problemas de seguridad y no pareciera que el gobernador está tomando el toro por los cuernos”, concluyó.

