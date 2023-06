El voto electrónico no podría implementarse en su totalidad en las elecciones del 2024, ya que debieron hacerse los cambios en la legislación, dentro del denominado Plan B, y ya no hay tiempo, dijo Carlos Ramiro Guevara Ceballos, encargado de despacho en el cargo de vocal ejecutivo de la Junta Distrital Número 04 del INE en Veracruz.

“El voto electrónico aún como tal en la ley no está, recordaran que ahorita el Plan B, legislaba respecto al voto electrónico, como ustedes saben el Plan B fue impugnado y está suspendido, y como ya pasaron los 90 días que marca la ley para modificar la ley, nos vamos a ir al proceso electoral, con las normas que ahorita tenemos”, comentó.

Voto electrónico no estará listo para elecciones del 2024, podría haber pruebas piloto: INE

El entrevistado no descartó que se podrían realizar algunas pruebas piloto en algunos estados y municipios pequeños, con el uso del voto electrónico.

“En ese sentido voto electrónico como tal no habría, sin embargo, no se descarta que podría haber unas pruebas piloto, en lugares muy pequeños, si es que las hay no lo sabemos, pero como tal el voto electrónico no lo habría”, comentó.

Sin embargo, se desconoce si se llevaran a cabo están pruebas, y lo único seguro es que durante la próxima elección del 2024, no habrá voto electrónico.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ