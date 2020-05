Virtualmente, dan último adiós a fallecidos los fieles católicos pues la pandemia del covid-19, está robándoles la posibilidad de despedirse de un ser querido, con la compañía de un sacerdote, en el entierro y novenario.

El vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, dijo que en los últimos días, varios miembros de la comunidad parroquial, han perdido a sus familiares, y únicamente se ha podido hacer el acompañamiento de manera virtual.

Explicó que se realiza el novenario en la eucaristía, vía redes sociales.

“Nos unimos a ti, ante las circunstancias, no podemos hacernos presentes, pero garantizamos la oración, la comunión, la solidaridad de la fe, que dice San Pablo, quien sufra, que no sufra yo”, comentó.

Por ahora, se seguirán respetando las normas sanitarias y se estará a la espera de que los obispos den la instrucción.

“No nos hacemos presentes, no es porque no queramos, simplemente debemos ser ejemplo de no salir, de no convocar a reuniones, son momentos difíciles, un padre nos dijo que su madre está muy enferma, estamos unidos pidiendo a Dios y por las familias de todas las personas”, comentó.

Destacó que la Catedral de Veracruz, tiene un programa a través de youtube, a las 9:00 de la noche, que se llama “Mesa redonda con los sacerdotes”.

“Ahí se da un celular y las personas envían sus intenciones, de acción de gracias, de difuntos, novenarios, hemos hecho varios novenarios”, comentó.

Sobre todo, cuando se tienen una perdida de un ser querido, oramos por ellos.

