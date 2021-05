Violeta Ortiz: “Pondré fin al problema del agua en hogares boqueños”

La candidata a la presidencia de Boca del Río Violeta Ortiz Escobar dijo en entrevista en El Dictamen que el problema del agua en Boca del Río es una de sus prioridades

En el municipio de Boca del Río hay mucho por hacer, sobre todo resolver el problema de la falta de agua potable en los hogares boqueños, donde viven un viacrucis por no contar con el vital líquido en plena pandemia del Covid-19, dijo Violeta Ortiz Escobar, candidata del PES a la presidencia municipal de Boca del Río.

La candidata del PES fue recibida en las oficinas de El Dictamen por el gerente general Alberto Villarello. (FOTO: Manuel Pérez)

“No hay una casa que llegue a visitar, a que la gente me conozca y que no te mencionen el tema del agua, es impresionante porque no la tienen, a muchos se las cortan, la calidad ni se diga, costos elevados, pero de 10 casas que visito, las diez te piden el agua, que es su preocupación más grande”, comentó.

De visita por las instalaciones de El Dictamen, donde fue recibida por el gerente general, Alberto Villarello Ahued, la candidata del PES agregó que “me tocó ver una persona con discapacidad en silla de ruedas, teniendo que impulsarse para agarrar con un traste el agua y poderse lavarse las manos y en plena pandemia, resolver el problema, ver la manera de resolverlo, teniendo a los expertos que puedan realizar el trabajar el trabajo, porque no es nada más la escases del líquido o los costos altos en base a la concesión que está, no tan solo es eso, sino que también está la calidad que es pésima que los drenajes no se limpian y que tienen un foco de infección”.

Ortiz Escobar aseguró que dentro de sus propuestas se encuentra un plan de turismo, seguridad y economía. (FOTO: Manuel Pérez)

Sin hablar mal de nadie, Violeta Ortiz Escobar aseguró que el problema del agua potable en el municipio de Boca del Río debe de resolverse de inmediato y uno de los pasos es revisar la concesión que se le otorgó a la Compañía de Agua de Boca del Río (CABoca).

“De manera legal revisar la concesión y pedir el apoyo de gente del gobierno federal, se trata de un líquido vital que nos merecemos todos, tanto en temas de la concesión que tiene que ver con los costos, la calidad, los drenajes, lo mejor es reunirse con expertos que puedan solucionar y no solo de manera temporal, sino permanente”, comentó.

Después de la falta de agua en los hogares boqueños, otra de la problemática que se presenta es la crisis económica que agudizó la pandemia por el Covid-19, donde muchas personas, perdieron su empleo y tuvieron que buscar opciones extras para seguir llevando el sustento a sus casas.

Además de la deserción escolar que seguramente se generó, porque seguramente muchos jóvenes dejaron la escuela en línea, para ir en busca de un empleo.

Ortiz Escobar aseguró que dentro de sus propuestas se encuentra un plan de turismo, seguridad y economía.

“Haremos de nuestro municipio un destino turístico fascinante, mostrando la belleza y calidez de cada rincón jarocho, juntos retomemos la convivencia social de nuestra población local implementando políticas públicas de seguridad eficaces y eficientes, impulsemos la economía y producción del talento local apoyando las acciones e ideas de negocios”, comentó.

Violeta Ortiz Escobar es abogada y licenciada en mercadotecnia, y es la primera vez que participa en política, luego de una promesa que hiciera a una persona muy especial en su lecho de muerte.

“Una promesa que hice, me impulsa que en el lecho de muerte, mi sobrina el año pasado fallece de leucemia y ella me dice que ya no tiene tiempo y que yo lo tengo y cuento con todo para hacerlo, no me hubiera metido a esto, no te digo que no me guste, ahora si me gusta, pero eso es lo que me mueve, y lo que me llevó, hay muchas cosas por hacer, por eso me he preparado para tener las herramientas necesarias para poder hacerme cargo de un puesto muy importante, como es representar a todos los ciudadanos”, comentó.

Violeta Ortiz Escobar aseguró que ahora tiene una misión que es trabajar de la mano con la gente de Boca del Río, comprometiéndose a ser la portavoz de soluciones, sirviendo con actitud y generando iniciativas que siembren esperanza de más y mejores oportunidades para todos.

“Tengo vocación de servir y aportar todo lo que soy a la gente, la iniciativa, de buscar nuevas y diferentes formas de hacer las cosas, me gusta generar oportunidades, para ver en cada situación una posibilidad, la lealtad, para mí y para todos es fundamental, sin ella nada funciona, me caracteriza mi entusiasmo, para ir siempre adelante con ímpetu y perseverancia y reconozco que el trabajo, es la única forma para que las cosas sucedan y mantengo bajo cualquier situación la actitud, para poder hacer frente a cada día con esperanza”, comentó.

Independientemente del resultado que obtenga durante el próximo 6 de junio, Violeta Ortiz Escobar aseguró que seguirá trabajando a través del “Proyecto Violeta”, donde buscará solución a todas las problemáticas que se generan en el municipio de Boca del Río.

