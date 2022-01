“Violencia contra la mujer no se acaba con discursos, se requiere presupuesto”

Luego de que en el Presupuesto de Egresos 2022 para el estado de Veracruz no se contempló ningún aumento a los recursos del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Veracruz (Immuver), Blanca Lucrecia Aquino Santiago, lamentó el hecho, toda vez que reconoció programas de prevención y combate a la violencia de género requieren el trabajo y la colaboración de todo el sistema gubernamental.

Pese a ello, indicó que en la administración municipal se han hecho esfuerzos importantes destinando recursos para atender el problema de la violencia hacia la mujer, tal es el caso de los Senderos Seguros que se realizaron con dinero de las arcas locales, sin embargo, también se requiere un mayor presupuesto que permita fortalecer la red de ayuda a las víctimas.

“Vamos a buscar alternativas, pero sí, las violencias no se van a acabar con discursos, se van a acabar con un trabajo, pero también tiene que haber presupuesto, por ejemplo, los refugios, las casas de medio camino, no se mantienen solas; las mujeres que llegan ahí requieren comida, atención psicológica, jurídica”.

IVM operará con una cantidad “ridícula”

Y es que, en días pasados, la diputada local Verónica Pulido Herrera reveló que, en este año, el IVM recibiría la “ridícula cantidad” de 23 millones de pesos, lo cual, significa una caída del 3.6%, por tal motivo, la titular Immuver solicitó a las y los diputados del Congreso Local reconsiderar este recurso, pues el que se aprobó es “pésimo” y dejará en la indefensión a las veracruzanas.

“Claro, porque no es posible que Veracruz sea primer lugar en embarazo adolescente, no es posible que Veracruz tenga dos Alertas de Violencia de Género (AVG) y las y los diputados no le den la importancia que se necesita para tener un programa, un trabajo coordinado para ir bajando los índices de violencia.

“El presupuesto es pésimo, prácticamente nos dejan indefensas. Es una noticia terrible, sobre todo para las mujeres y las niñas. Las violencias no las vamos a terminar las mujeres, las violencias se terminan con un trabajo en conjunto con la sociedad y eso pasa por un presupuesto; si no hay un presupuesto para atender las violencias, lógico que eso merma el trabajo, pero no por eso nos vamos a quedar sentadas”, expuso la funcionaria.

Immuver canalizó a 4 mujeres violentadas a refugio del IVM

De la misma forma, Aquino Santiago recordó a las y los congresistas que las violencias hacia el género femenino es una realidad que hay que visibilizar y atender con presupuesto, pues los refugios, programas de prevención y erradicación de las violencias requieren financiarse a través de los institutos, por lo cual, fueron creados, incluso, es el IVM el único que cuenta con un refugio para víctimas de violencia, por lo que, sin el recurso suficiente, este no podrá hacer frente a la atención de mujeres afectadas por este delito.

“Violencia contra la mujer no se acaba con discursos, se requiere presupuesto”

Aunado a ello, indicó que los municipios que cuentan con AVG tienen la obligación de contar con refugios para su protección, por ello, es tan importante que el IVM cuente con el recurso suficiente para operar a favor de las féminas.

“Los ayuntamientos que tienen alerta de género están obligados a tener un espacio donde resguardar a las mujeres, pero para eso se necesita tener presupuesto. Este año allá en el refugio enviamos como a tres o cuatro mujeres”, finalizó.

