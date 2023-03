Vinculan a proceso a presunto feminicida de Karina Casillas

Al finalizar la audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Playa Linda, la juez de control determinó que José Luis M. L. presunto feminicida de Karina Casillas, fuera sujeto a proceso penal 137/2023 al existir pruebas suficientes de su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

No obstante, los familiares de la víctima Karina C. G. tuvieron que permanecer expectantes desde las afueras del recinto, pues la titular de dicho tribunal no les permitió el acceso ni a ellos ni a sus propios representantes legales.

Señalaron que la abogada que se encargaría de coadyuvar al Fiscal en turno del caso, le fue negado el ingreso al recinto, pese a que la familia explícitamente solicitó su presencia para esta segunda audiencia, a fin de estar mejor informados y asesorados.

De igual manera, dos abogados más enviados por la propia Universidad Veracruzana a fin de brindar asesoramiento jurídico a los familiares de la víctima que era estudiante de la licenciatura de Nutrición de dicho plantel.

Esta vinculación al proceso penal fue realizada entre la jueza, el fiscal, el imputado y sus abogados, pero a la familia de la víctima no le brindaron mayor explicación de porque ni a ellos ni sus representantes particulares les fue concedido el ingreso.

Aún pese a esta extraña situación, la titular del tribunal determinó que José Luis M. L. deberá permanecer tras las rejas durante el tiempo que dure el proceso al conceder la vinculación a proceso, luego de que existen elementos suficientes en su contra por el feminicidio de la joven Karla C. G.

Un día antes, amigos y familiares de la joven a quien le arrebataron la vida, hicieron una convocatoria en redes sociales para sumarse a una movilización a las afueras del tribunal, ya que el imputado pretendía que le variaran el delito a un simple robo.

José Luis fue dado de alta médica luego de estar hospitalizado por heridas con arma blanca que él se provocó y fue presentado ante un juez para la audiencia de vinculación a proceso.

En días pasados la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas le realizó imputación dentro del proceso penal 137/2023. El Juez impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Cabe recordar que fue el pasado 18 de febrero cuando la estudiante de la UV fue hallada sin vida en el domicilio del sujeto en el Médano Buenavista mejor conocido como Médano del Perro, en el municipio de Veracruz.

Vinculan a proceso a presunto feminicida de Karina Casillas

Te puede interesar:

Junto a la joven se encontraba José Luis con heridas de arma blanca, quien se intentó suicidar.

Ayer la familia de Karina convocó a familiares, amigos y colectivos feministas para acudir a la audiencia de este martes.

Su padre, Jaime Casillas posteó en sus redes sociales apoyo para la audiencia y dijo: “Mañana será la audiencia de vinculación a proceso de la persona detenida por el caso de mi hija Karina Casillas Gutiérrez.

Necesito su apoyo para estar antes de las 11 AM afuera del juzgado exigiendo justicia para mi hija, los abogados defensores quieren pasar esto como un “ROBO”, lo cual es totalmente falso!! Los juzgados se ubican en Fidel Velázquez, justo a la vuelta del “Penalito”.

AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ