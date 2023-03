Victoria Razo, la fotógrafa veracruzana que hace visible la lucha de las minorías

Sus fotografías le han dado la vuelta al mundo y no ha sido por casualidad. Ya sea capturando la desgarradora realidad a la que se enfrentan miles de migrantes que dejan su país de origen para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos, o documentando los descubrimientos que los colectivos de búsqueda realizan sobre el paradero de sus seres queridos pese a las trabas burocráticas que imponen los gobiernos en turno en Veracruz, Victoria Razo ha encontrado en el fotoperiodismo una manera original de contar historias y hacer visibles las problemáticas que muchas veces la sociedad desconoce o no quiere ver.

Esta joven veracruzana que cambió la odontología por el mundo fotográfico, se ha convertido en una de las fotóperiodístas FreeLancer más destacadas no solo de Veracruz, sino de todo México, a tal grado que medios nacionales e internacionales han publicado sus trabajos que le han dado dado varios premios y reconocimientos.

Pero más allá de los galardones, el mérito que tiene Victoria es del de tener la sensibilidad de relatar experiencias de vida a través de su lente. Por ello, previo a la presentación oficial en la Ciudad de México de la campaña She por he de la empresa Hershey’s de la que es imagen, Victoria charló con el Dictamen para hablar de su amor por la fotografía y los retos que ha enfrentado al ser una mujer en el mundo del fotoperiodismo.

Victoria Razo presenta su colaboración con la empresa Hershey’s . Foto: Víctor Fierro

¿Cómo decides dedicarte a la fotografía?

La verdad es que yo estaba estudiando odontología (risas), y no tenía nada de idea de la fotografía, me acababa de comprar una cámara, y se presentó un curso de invierno en la Universidad Veracruzana, porque no sabía cómo usarla y ahí tome el curso e hice “clic” con hacer fotografía. Me di cuenta que podía hacer y contar historias y no todo era el sonido del disparador de la cámara. Descubrí que dentro de la fotografía había un mundo enorme. Fue ahí cuando cambié de carrera y me preparé para estudiar fotografía.

Entré sin saber que iba a pasar, primero quería hacer fotografía de moda o de naturaleza, yo solamente quería hacer algo con mi cámara sin embargo mientras estudiaba pasa lo de los estudiantes de Ayotzinapa.

En ese momento no tenía conciencia social, era una estudiante de 19 años pero tenía una maestra que me hablaba de cuestiones políticas y sociales e incluso salimos a marchas y fue ahí donde empecé a ver el mundo del fotoperiodismo, vi gente que se dedicaba a hacer fotografía periodista y empecé a conectar con temas.

En un viaje de vacaciones en 2016 fui a Chile y hubo unas megas protestas de pescadores y ahí fui mi primer acercamiento para documentar crisis sociales, y a partir de ese momento empecé a conectar con la gente, con sus historias y lo que vive, ya que muchas veces no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor.

Imagen que le dio la vuelta al mundo que muestra a un agente fronterizo agredir a un migrante haitiano en la Frontera de Estados Unidos y México. Foto: Victoria Razo.

¿Cuándo diste el salto de un gusto a dedicarte profesionalmente?

Me salté el trabajar con medios locales, estuve en una revista cultural en donde me hicieron varias asignaciones me mandaban a cubrir Tiburones Rojos o un festival de la cerveza, trabajé realizando fotografías en una Escuela de Música, pero realmente empecé a trabajar con AFP para 2017, cuando se dieron los saqueos en algunos comercios de Veracruz, fue en enero de 2017 que inicié ya como un trabajo formal.

Y haz hecho coberturas para medios nacionales internacionales, de hecho una fotografía tuya le dio la vuelta al mundo

Sí, se trata de una imagen de un agente de la border patrol. Estaban cruzando miles de haitianos hacia la frontera de Estados Unidos, allá hicieron un campamento pero no les daban ni comida ni agua, entonces vieron que la gente del lado de México les daba alimento les preparaba o vendían comida entonces se cruzaban al lado mexicano para surtirse de alimento y ya después se regresaban a Estados Unidos porque su objetivo era establecerse allá, y es en una de esas ocasiones que escuchamos los insultos del agente a uno de los migrantes haitianos, ahí decidí meterme al río del lado de México porque no podía cruzar y empecé a “tirar” con el telefoto, y es ahí que sale la foto del agente que está en el caballo jalando al migrante haitiano con la playera.

Imagino que no fue fácil tomar esas imágenes pero ¿cuál ha sido tu cobertura más demandante?

Yo creo que esa, la de documentar la crisis haitiana. Mido 1.54 metros y meterte al río con la corriente peligrosa, arriesgando las cámaras, y es que al ser independiente mi equipo no está asegurado y realmente estás trabajando con las cámaras que has comprado. Además es difícil porque hay personas que no quieren ser fotografiadas o documentadas y respetas eso, pero por otra parte es tu trabajo y sirve para dar exposición al tema. Recuerdo que fue una semana entera de no dormir, me despertaba a las 5 de la mañana para aprovechar el amanecer y de ahí a trabajar porque los días eran muy movidos, después contactar con tu editor para ver el envío de imágenes y ver que necesitan, esa era mi primera colaboración con Natgeo, entonces había días que terminaba a las 3 de la mañana o no dormía.

Migrantes buscan llegar a territorio estadounidense. Foto: Victoria Razo.

También has hecho visibles otros temas de impacto como el de la desaparición forzada en Veracruz

El tema de las buscadoras lo he ido desarrollando desde 2017 que ya trabajaba como fotoperiodista y era justamente que llevaban un año de búsquedas en Colinas de Santa Fe, que se dijo que era la fosa clandestina de América Latina, en donde me parece que en 3 años de búsqueda se encontraron más de 300 restos, yo realmente no estuve mucho ahí porque era muy difícil el acceso al lugar pero ahí conocí el tema de la desaparición forzada, empecé a hacer contacto con el Colectivo Solecito, y ahí empecé a conocer el tema y luego fui a la búsqueda con la Brigada Nacional de Búsqueda, estuve siguiendo el tema de la desaparición ya que Veracruz en algún momento tuvo un índice muy alto de desaparición forzada.

Hablando sobre el tema de la inseguridad que vivió Veracruz ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has enfrentado como fotoperiodista?

Ser mujer y ser fotógrafa ha sido complicado precisamente porque se cubren temas peligrosos Victoria Razo, fotoperiodista

Tengo que activar protocolos de seguridad y no puedo acudir a coberturas sola, de hecho tratamos de ir varios compañeros y nos monitoreamos. En Colinas de Santa Fe siempre íbamos acompañados, siempre intento decirle a la gente cercana donde estoy.

Otra cosa es que cuando estás realizando tu trabajo hay gente que se quiere aprovechar de ti. Te ven joven, como una mujer indefensa y hay gente que busca aprovecharse de la situación, al principio policías me pedían mi teléfono según para enviarme fotos, pero nunca era para eso, por eso yo ya no doy mi número telefónico.

En cosas más dulces, ¿Cómo se da la colaboración con Hersheys para que aparecieras en una barra de chocolate?

Fue una invitación por Silvia Sánchez Alcantara, ella estuvo reclutando 11 mujeres que formamos de esta campaña Her por She, Esta es la segunda edición y me entrevistaron, porque tenemos una propuesta, y ya cuando me entrevistan y les cuento parte de mi historia y me dijeron que era una de las mujeres que les interesaba destacar ya que por mi trabajo se ha ayudado a difundir el movimiento y la lucha de otras mujeres.

¿Qué representa para ti el 8M?

Realmente me genera muchas emociones, principalmente me duele cuando veo a niñas de 13 años en las calles encapuchadas luchando por su libertad. Yo no me siento libre al salir a caminar con un short, me siento insegura, y es difícil porque nos encontramos en una crisis de violencia de género es muy triste que tengan que salir a las calles, Pero también me hace feliz ver que hay una unión entre nosotras, y que se pueden coordinar para luchar por nuestros derechos, nuestras libertades, por ser mujeres libres, para que ya no nos sigan matando. Realmente es un día emotivo.

Conociendo a Victoria Razo

Marca de cámara que usas: Sony

Lente más usado: 35 mm

Comida favorita: Mariscos, tacos y sushi

Pasatiempo: Patinar y salir a bailar

Algunos medios que la han publicado: Gatopardo, Vogue, NatGeo, AFP entre otros.

