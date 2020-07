Víctima de ‘pornovenganza’ en Veracruz; por miedo, no ha denunciado

Víctima de ‘pornovenganza’ en Veracruz: la primera vez que Victoria vio sus fotos íntimas en “Tepito Jarocho”, un grupo de Facebook integrado por ciudadanos del puerto de Veracruz, sintió vergüenza y coraje.

Su decisión fue no denunciar el acto por temor a represalias, pese a que en Veracruz la “Ley Olimpia” castiga la violencia digital con cárcel.

“Sentí mucho coraje porque en ese momento yo ya estaba en otra relación, mi pareja desconfió de mí gracias a eso; me dio coraje pensar que (el ‘pack’) lo viera mi hijo o sus compañeros de escuela, mi mamá o mi hermano”, contó la víctima.

En 2015, conoció a José a través de internet, quien le afirmó estarse separando de su esposa y tener intenciones de mudarse del municipio de Tlalixcoyan al puerto de Veracruz.

Semanas después, el sujeto llegó a la demarcación porteña, donde se vieron por primera vez; en su primera cita ella decidió que vivieran juntos inmediatamente, debido a la confianza que le inspiró.

Los siguientes meses, la agraviada le envió a su entonces pareja más de 100 fotografías en las que se muestra desnuda; eran imágenes que ya tenía y algunas que se tomó exclusivamente para él.

El sujeto desapareció en las próximas semanas y sólo se comunicó con Victoria para pedirle dinero, después de eso no volvió a saber de él por lo menos en un año.

Fue entonces que conoció a Karina, quien se identificó como esposa de José. La mujer la contactó vía telefónica y le reclamó haber arruinado su matrimonio y la vida de su hija.

Posteriormente, con el afán de vengarse, publicó sus fotografías en “Tepito Jarocho”, un acto que, según la víctima, le destruyó la vida.

La publicación orilló a Victoria a terminar su nueva relación sentimental y a enfrentarse a problemas con su familia.

“Mi mamá no se enteró como tal, pero yo le dije que andaban hablando de mí y que había fotos mías por ahí, que si se enteraba de algo que no hiciera caso, que no era de verdad, pero de ‘puta’ no me baja”, relató.

José volvió a aparecer en su vida para pedirle disculpas y explicarle que él no fue el culpable de la dispersión de sus fotos, sino Karina, quien se las robó de la galería del celular.

Victoria no sólo lo perdonó a él, sino también a Karina, quien supuestamente arrepentida le ofreció ser amigas.

“Yo estaba muy deprimida después de este asunto y no tenía amigos, por eso acepté su amistad”, mencionó.

Pero todo fue un engaño, ya que Karina sigue utilizando sus fotografías para obtener beneficios económicos y, además, las publicó nuevamente en redes sociales.

Fue Joel quien confesó que su esposa usurpa su identidad para vender el ‘pack’ a hombres que conoce por su trabajo como “fichera”.

El matrimonio sigue contactándola periódicamente y aunque para ella es desagradable, prefiere contestar los mensajes o llamadas pues sabe que andan en “malos pasos” y les teme.

Victoria es víctima de violencia digital en un estado como Veracruz, que ocupa el segundo lugar nacional en ciberacoso, según el informe “Ciberacoso en México: Corte de Caja”.

El documento realizado por The Social Intelligent Unit el 21.8 por ciento de los veracruzanos son víctimas de ciberacoso.

A través del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que el 24.2 por ciento de las mexicanas se enfrentan a alguna situación de acoso en internet.

Las mujeres de 20 a 29 años son las más expuestas; de acuerdo con las estadísticas el 36.4 por ciento sufren ciberacoso.

Víctima de ‘pornovenganza’ en Veracruz, un delito que se vuelve muy común

La ‘pornovenganza’ es un acto que sucede cuando una persona comparte o publica videos o fotografías íntimas y/o sexuales en internet de otra persona sin su consentimiento.

Es recurrente en medios digitales debido a la rapidez con la que se difunde el contenido sin el permiso de la persona que aparece en el material.

Veracruz es uno de 21 estados donde la ‘pornovenganza’ se castiga gracias a la aprobación de la “Ley Olimpia”.

Con ella se castiga difusión de contenido sexual sin consentimiento y a través de redes sociales, que vulnera la integridad de cualquier persona, sea hombre o mujer.

La ley fue aprobada el 23 de mayo de 2019 en la entidad veracruzana y castiga a los agresores con una pena de cuatro a ocho de prisión y una multa de más de 100 mil pesos.

*Los nombres de los involucrados fueron cambiados por seguridad de la víctima

