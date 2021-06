Versiones sobre retiro de la Policía Naval en Veracruz son “rumorología”

-Dijeron desconocer sobre la probable disminución del número de elementos

Autoridades del municipio de Veracruz afirmaron que las diversas versiones que cuestionan sobre el retiro del convenio que garantiza la operatividad y vigilancia de la Policía Naval (PN) en Veracruz, son pura “rumorología” que se genera en cada período de gobierno, sin embargo, cada mandato reconoce la necesidad de que esta corporación permanezca y participe en el combate a la delincuencia.

“No lo creo sinceramente, es un tema de rumorología que yo lo he escuchado en infinidad de ocasiones; cuando se fue el presidente Calderón decían que se iban a ir, cuando se fue el presidente Peña decían que se iba a ir la Marina y en ningún momento se ha ido y yo creo que el gobierno federal y el gobierno del estado son conscientes de que, sin la Policía Naval, la situación que se vive en la zona conurbada sería terrible; sería muy complicada y que no la podrían asumir ellos tampoco, entonces, no veo el riesgo”.

Han disminuido los policías navales

Asimismo, aseguraron desconocer si existe una disminución en el número de elementos de la Policía Naval, tal como lo señalara hace unos días el presidente de la COPARMEX Veracruz-Boca del Río, Alberto Aja Cantero. Sin embargo, reconocieron que es un tema que preocupa, aunque no se tenga un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Marina o del gobierno de Veracruz.

“Nos preocupó. No tenemos una información así, nosotros hemos seguido trabajando igual. Recordemos que la Policía Municipal está bajo el mando de la Policía Naval; lo que sí es normal que haya rotación, cambios de elementos de la PN es habitual en ello que, incluso a veces hay más elementos, a veces un poco menos elementos, pero no una disminución drástica”.

Por otro lado, comentaron que, debido a los recortes en algunos fondos como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) no se ha podido ampliar la infraestructura, capacitación ni el recurso humano de la Policía Municipal; ya que los ayuntamientos contaban con estos recursos para la adquisición de instrumentos de trabajo, contrataciones, armamento, entre otros aspectos, que actualmente es incosteable para muchos municipios.

