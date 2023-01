Este 31 de diciembre quienes acuden a realizar la verificación vehicular de sus unidades se enfrentan a un verdadero víacrucis a unas horas de que venza el plazo para que cumplan con este requisito.

Roberto inició su periplo antes de las 8 de la mañana, recorrió al menos cuatro centros de verificación sin éxito; a pesar de que en redes sociales varios de los verificentros afirman que tienen horarios extendidos, en el puerto de Veracruz esto no siempre aplica.

“Ya fui a cuatro centros, fue al de Los Pinos y está clausurado porque no hacían la verificación, solo entregaban el engomado al pagarlo; en el verificentro de Cuauhtémoc se les acabaron las calcomanías”.

Y es que pese al llamado de las autoridades, muchos automovilistas dejaron para este día este compromiso y ante el temor de tener que pagar multas, se aglomeraron en los centros en el estado.

En el caso de Roberto, señaló que en el ubicado en Dos Bahías en el puerto jarocho se entregaron 50 fichas, pero había más de 80 automovilistas haciendo fila.

Otro punto es el verificentro cerca del Instituto Tecnológico de Veracruz que avisó a sus clientes que este 31 de diciembre no abrirá.

“Acabo de ir al que está cerca del Acuario y tampoco tienen calcomanías, por cuestiones de trabajo no había podido ir y la verdad es que también uno es dejado y ahora no sé qué pasará si no tengo la verificación”, comentó.

Te puede interesar:

La última opción que les ofrecieron fue pagar por el servicio y regresar durante la semana por el engomado, dado que los que tenía rápidamente se agotaron ante la demanda.

En Xalapa los usuarios reportaron que hasta este 30 de diciembre no había largas filas, y el trámite era rápido; sin embargo, este sábado ya hay filas para ingresar al servicio.

¿Dónde hay verificentros y centros de verificación?

En Xalapa se cuentan con seis centros de verificación, ubicadas en las colonias Arboledas del Sumidero, Ferrer Guardia, Pomona, Tamborrel, El Olmo y Lázaro Cárdenas. En el caso del puerto de Veracruz y Boca del Río se cuentan con ocho centros de verificación; en el caso de Veracruz se ubican en el fraccionamiento Los Pinos; Centro; Flores Magón; Las Brisas; Río; La Laguna.

En Boca del Río se ubican en el fraccionamiento Virginia y en la Unidad Habitacional El Jobo.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ