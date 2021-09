Veracruzanos se solidarizan con migrantes haitianos, les llevan comida

La llegada de miles de personas de origen haitiano que buscan llegar a los Estados Unidos y Canadá, ha despertado la solidaridad de los veracruzanos. Este es el caso de Andrea, una joven madre de familia quien, a través de las noticias, se percató de la situación que viven y que la motivó para ayudar llevándoles y compartiendo un poco de comida.

“Vi que había muchos niños, yo soy madre de dos, y la verdad es que sentí mucha empatía. Pensé en que si algún día me viera en la necesidad de salir del país, me gustaría que la gente me ayudara o afuera solidaria conmigo o con mis hijos” explicó.

Motivo por el cual, con algo de dinero qué había ahorrado, decidió comprar pan, jamón y llevar muchos dulces para los pequeños. Además pensó en entretenerlos llevándoles un espectáculo de marionetas callejero; sin embargo, debido a las fechas del grito, el artista callejero decidió no llegar, pues ganaba más dinero haciendo su espectáculo en la zona del Centro.

Te puede interesar:

La joven altruista, quien fue ayudada por otras amigas, pensó que aunque la ayuda no era mucha, les servirá a algunos para poder llegar a sus destinos, ya que no todos pueden pagar un camión o un restaurante, por lo que dijo lo entregó con “mucho corazón y espero que la comida y agua que les damos les ayude en las muchas horas que aún les faltan de viaje”, señaló.

La historia de Andrea y su solidaridad se ha repetido en varias ocasiones en la ciudad de Veracruz frente a las instalaciones de la terminal de primera clase y a los alrededores, en donde desde hace varios días han llegado miles de migrantes de origen haitiano en su paso a la frontera norte.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.