Veracruzanos madrugan para alcanzar boletos de Bad Bunny

Por casi 12 horas o incuso mucho más, veracruzanos de la conurbación y zonas cercanas esperaron la venta de boletos del artista del reggaetón Bad Bunny, por lo que hicieron filas para comprar boletos, de 5 y 10 mil pesos en adelante.

Fue en la Plaza Andamar de Boca del Río, en donde algunos de los comercios pusieron a la venta los boletos, una de estas personas es el Eduardo Rosales Díaz, quien trabaja en un bar y el que relató que incluso, no durmió por hacer fila, junto con su novia.

“Yo trabajo en un bar, entonces cerré como las 4 de la mañana, a esa hora me fui a dormir tenía el pendiente de que llegará mi novia temprano, entonces me paré temprano, me habló, fui por ella y ya le dije que nos viniéramos directo para acá, ella venía con hambre y así, pero pues yo también estoy desvelado, pero primero lo primero, la fila, a hacer el esfuerzo”.

Explicó que llegó junto a su novia cerca de las 5 de la mañana y ya había 50 personas, a las afueras de la plaza, para esperar entrar este miércoles por la mañana, ambos llevaron cobijas y otros enseres para estar cómodos a pesar de las bajas temperaturas.

Destacaron que pidieron la ayuda de un familiar para la preventa con tarjeta, pero la fila virtual que por un momento superó las 300 mil personas, por lo que finalmente decidieron aventurarse en hacer fila y pagar 22 mil pesos por los dos boletos, que finalmente consiguieron.

“Al final estuvimos aquí formados, se acabaron los boletos aquí primero, y en la venta en línea fue donde si alcanzamos (…) dos, nada más los de nosotros”, mencionó Eduardo Rosales.

Cabe mencionar que las fechas son para el mes de diciembre en el Estadio Azteca y el estado de los Rayados del Monterrey, en donde solamente los boletos más caros siguen disponibles.

