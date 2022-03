Veracruzanas salen a las calles para exigir un alto a la violencia

Al grito de “Ni una más, ni una asesinada más”, “Abajo el patriarcado se va a caer” y “Arriba el feminismo que va a vencer”, y demás consignas para las autoridades, cientos de mujeres veracruzanas, en su mayoría jóvenes, participaron en la marcha pacífica que se realiza dentro de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

El contingente está transitando por el carril de Sur a Norte, rumbo a la Plaza de la Soberanía, donde se encuentra ubicada la denominada antimonumenta.

Al principio el contingente empezó transitando por el bulevar Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río, a la altura del monumento de Los Niños Héroes, para incorporarse luego por el bulevar Manuel Ávila Camacho, donde fue desplegado un operativo por parte de las autoridades de tránsito y un cierre vial.

Una gran mayoría de las féminas iban acompañadas de sus hijos e hijas, mascotas y además cargaban cartulinas con fotografías de mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

En esta marcha se permitió la participación de hombres, a quienes se les pidió que marcharan en el último contingente mixto.

“La culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía, el violador eres tú”, “Qué tiemblen los machistas”, “América Latina será toda feminista”, eran otras de las consignas que gritaba el contingente de manera constante.

En la marcha prevalecía el color morado, en playeras, pañuelos, cartulinas y cruces de madera.

La principal petición es el respeto a los derechos de las mujeres y que se detengan la violencia y los feminicidios.

Aranza Aguilar, una joven que participó en esta marcha, aseguró estar cansada de que la cifra de feminicidios y violaciones en contra de las mujeres, vaya en incremento y sobre todo que se deje de pensar que participar en este tipo de movimientos sea perder el tiempo y que no vale la pena esta causa.

“10 feminicidios al día, decenas de violaciones al día, la maldad del hombre como dice mi abuela pues ha incrementado de una manera increíble y pues venimos a concientizar y conmemorar este día y tratar de concientizar a aquellos que creen que no vale la pena esta causa, que somos mujeres que venimos sin razón”, comentó.

Una abuelita que acompañaba a su nieta en la marcha, aseguró que “yo todos los días me sentaba en la banqueta y el mi sillón y ahí estabamos tranquilas hasta las 10 y 11 de la noche sin que nadie se metiera con uno”.

Mientras que otras jóvenes participantes pidieron hacer más severas las penas en contra de los hombres que agredan a una mujer, y más aún a aquellos que se atreven a violar y asesinar.

“Que sea un castigo ejemplar, para que no le quede ganas a ningún otro hombre de hacer estas cosas, definitivamente cosas así siguen pasando, porque no hay consecuencias, la autoridad no hace su trabajo y sería muy bueno y traería mucho alivio a la familia que se hiciera verdadera justicia y que se pagara por los actos de Marlon “N””, comentó.

La marcha del 8M en Veracruz, concluyó en la Plaza de la Soberanía, donde se ubica la llamada antimonumenta, donde desde la mañana de este martes, fue colocado un muñeco con el rostro de Marlon “N”, presunto feminicida de Montserrat Bendimes, una joven que fue asesinada a golpes el año pasado.

