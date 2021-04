Veracruzana emprendedora ofrece servicio de taxi para mascotas

Taxi Pink Pet es nueva modalidad de servicio para las y los propietarios de mascotas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en donde los animalitos podrán trasladarse de manera segura y cómoda hacia sus destinos, acompañados de sus dueños o solos.

Los “peludos” viajan cómodos en la unidad. (FOTO: Alina Krauss)

Al respecto, la conductora y propietaria, Lorena Ortiz Rendón, comentó que este servicio nació en junio de 2019, siendo miembro de grupos animalistas, quienes con frecuencia le pedían el apoyo para viajar con sus mascotas o enviarlas a sus guarderías o veterinarias en la ciudad de Veracruz, por lo que, ante esa necesidad, la cual incrementó durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, nació Taxi Pink Pet.

Lorena Ortiz Rendón comentó que este servicio nació en junio de 2019. (FOTO: Alina Krauss)

“Empecé a darme cuenta de que había una necesidad enorme para trasladar a los peluditos y entre las personas rescatistas me empezaron a pedir servicios y este era un servicio de taxi normal, pero con traslado de mascotas (…) Cuando comenzó la pandemia el año pasado, ya me volví 100% Pet”.

Lorena trabaja sola, realiza un mínimo de cinco servicios al día y ha llevado a brindado atención no sólo a perros y gatos, sino a todo tipo de mascotas como aves, tlacuaches, chivos y cualquier otra especie domesticada con las cuales platica e incluso, les canta para hacer más ameno su viaje.

“Todo tipo de mascota. He llegado a trasladar hasta borreguitos aquí arriba (…) Era un chivo pequeñito, pero sí lo que sea doméstico, que no sea feral, adelante (…) Mínimo unos cinco al día más o menos, a parte tengo servicio fijo diarios de perritos que llevo a la guardería que son de ida y vuelta, los fines de semana son más cargados (…) máximo alrededor de 15 o 20 más o menos y son días que he andado como pirinola” dijo en entrevista.

Los costos por servicios van de los 50 pesos en adelante, dependiendo del kilometraje. (FOTO: Alina Krauss)

Mencionó que de preferencia solicita a sus clientes que los servicios sean bajo cita previa a fin de organizarse mejor y brindar mejor atención, por lo cual, puso a disposición de las y los dueños el número telefónico y de WhatsApp 2291331291 y los costos van de los 50 pesos en adelante, dependiendo del kilometraje, pues si se requiere, puede hacer traslados foráneos.

Algunas de las recomendaciones que ofrece a los propietarios es que los animalitos suban de preferencia limpios y sin pulgas, en el caso de que vayan a la estética a bañarse, los dueños pueden subirlos sobre una sabanita o dentro de sus transportadoras, aunque ella sanitice y limpie constantemente la unidad. En caso de que se trate de un animalito enfermo, el dueño deberá acompañarlo a la veterinaria, también, las mascotas deberán llevar su correa o pechera.

“También hago el servicio de compra de medicamentos, todo lo que tenga que ver con mascotas, alimento, accesorios que necesite la persona, voy lo compro y se los llevo”.

Asimismo, Ortiz Rendón explicó que el cupo de personas es de dos por viaje sentadas en la parte trasera del taxi, portando sus cubre bocas y, en cuanto a las mascotas se limita a tres por viaje dependiendo del tamaño.

Finalmente, Lorena disfruta mucho su labor, pues ama a los animales, lo cual combinó con su fuente de empleo, pues ella ya era taxista, pero ahora está enfocada a las mascotas y espera que este servicio permanezca entre el gusto de su clientela, por mucho tiempo.

