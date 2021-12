Veracruz y Medellín podrán llegar a instancias legales en contra de Grupo MAS

El presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, dio a conocer que, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una acción colectiva para revocar la concesión al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), las y los habitantes de los municipios de Veracruz y Medellín afectados por esta situación, y a quienes esta empresa brinda servicio, podrán recurrir a otros recursos legales para poder dar solución a sus conflictos.

Añadió que, pese al desechamiento por parte de la SCJN, las y los ciudadanos podrán interponer nuevas demandas bajo otras tesis.

“Esto no implica que en lo sucesivo se pueda presentar otra demanda de amparo con diferentes argumentos, lo que está resolviendo en este caso la SCJN es únicamente que, con los argumentos presentados no son causa suficiente para el desechamiento. Lo que pueden hacer es interponer otro juicio de amparo, pero tendrán que utilizar elementos diferentes para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Sí tienen la posibilidad las y los ciudadanos de interponer otra demanda que, si bien esta no fue analizada, con los nuevos argumentos se podría interponer”, dijo en entrevista.

El letrado consideró que habría que tomar en cuenta si hubo alguna prevención por parte del a SCJN, lo que implica que, si no se cumplió algún requisito de forma, si no se solventaron las observaciones que le hayan hecho a los quejosos, tienen el derecho de volverla a presentar.

Agregó que ello, quiere decir que no hubo una sentencia y lo único que hubo fue el desechamiento, aunque habría conocer más de fondo el argumento utilizado y si previamente hubo apercibimiento por parte de dichas autoridades.

Zúñiga Mezano consideró que pudieran ser dos posibles causas de este desechamiento: uno, que no se hayan cumplido con los requisitos de forma; o, dos, que haya existido un apercibimiento.

Explicó que pudieron, incluso, ser elementos tan sencillos como el que no se haya cumplido con una formalidad, como pudieran ser: las firmas, el nombre, causa del daño, la redacción, entre otros, que dejan abiertas las posibilidades de que, en lo sucesivo, se puedan presentar otras demandas.

“En el comunicado de Grupo MAS argumentan que no tienen el interés jurídico suficiente o la relevancia, pero eso habría también que considerar también cuál fue el argumento porque tuvo que haber una resolución por parte de la SCJN, de la Sala y conociendo esta parte, ya se podrían analizar los elementos que siguen en torno a quienes interpusieron la queja”.

El también abogado recordó que algunas de las principales quejas ciudadanas en contra del organismo del agua son: los altos costos de las tarifas, cobros indebidos, mala calidad del agua, entre otros.

El también abogado consideró que se deben analizar las causas por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desechar el análisis de la demanda.

“El hecho de que haya sido desechada la demanda de amparo significa que ni siquiera la Sala de la SCJN entró al análisis de fondo. Aquí lo que habría que analizar es cómo se hizo el planteamiento de la demanda, cuáles fueron los elementos y argumentos que presentaron quienes interpusieron esta demanda para que, en este caso, la SCJN haya determinado el desechamiento, es decir, ni siquiera entrar al estudio de la misma”.

Veracruz y Medellín podrán llegar a instancias legales en contra de Grupo MAS

Cabe mencionar que, en un comunicado, Grupo MAS da a conocer que el pasado miércoles 8 de diciembre “la Primera Sala de la Suprema Corte decidió rechazar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de la demanda de amparo directo presentada por la Profeco en contra del desechamiento de la acción colectiva difusa promovida en contra de Grupo MAS, al considerar que la misma no cumplía con los requisitos de interés y trascendencia”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.