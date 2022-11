Veracruz se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

A partir del 25 de noviembre, fecha en que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el próximo 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, se realizará la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género, donde se impulsarán acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

La entidad veracruzana se sumará a través de la colectiva feminista Colmena Verde, que encabeza como vocera Nancy Torres.

“El punto medular de la lucha y del día de mañana que es 25 de noviembre, es justamente ese que no dejemos de alzar la voz, que no desistamos en esta lucha por nuestros derechos, porque todas las mujeres debemos de vivir en un mundo donde la libertad en todos los sentidos sea una realidad”, comentó.

Entrevistada por El Dictamen, Nancy Torres, vocera de la colectiva feminista Colmena Verde, dijo que los objetivos principales del activismo es la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia de género, en nuestro país.

Sobre todo, visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el día a día, así como estar pendientes de las iniciativas que se proponen sobre el tema, citando como ejemplo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, un proyecto de Ley General para sancionar, investigar y reparar el feminicidio, con la cual se pretende homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, así como las alertas de género, que en Veracruz ya son dos y se va rumbo a la tercera por desaparición forzada.

“Si existiera voluntad política sería que todas las muertes violentas de mujeres, sean tipificadas como feminicidios para su pronta investigación y su debido proceso jurídico, nosotras si estamos de acuerdo porque seria un avance en esa materia, también homologar los criterios que tienen que ver con los feminicidios, las carpetas de investigación y la exigencia de justicia”, comentó.

Desde el 2018 que se creó la colectiva feminista Colmena Verde, se logró observar que las nuevas generaciones vienen con la idea de estar involucradas en el contexto de sus derechos y de tener información más certera.

Además, que existe mucha apatía en las generaciones pasadas, sobre todo en el tema de los derechos humanos, que va de la mano de la desinformación.

“Muchas personas dicen pues son temas lejanos no me interesan, mientras no me afecten a mí, porque se basa mucho en el prejuicio y el culpar a las mujeres de la misma situación de violencia que se vive, por ejemplo que se rompan esos estereotipos y roles de género, donde se te encasillan que sino sales de noche no te va a pasar nada, si te vistes de cierta forma previenes que seas agredida, la realidad es que las mujeres estamos expuestas a la violencia en todos los espacios públicos y privados, en nuestros propios lugares, podemos decir que no existe ninguna mujer que todo su vida no haya sufrido una situación de violencia”, comentó.

La entrevistada dijo que todas las actividades de Colmena Verde se realizarán en la ciudad de Xalapa, y se estarán publicando algunos posicionamientos al respecto.

Nancy Torres, vocera de la colectiva feminista Colmena Verde. Foto: Manuel Pérez

