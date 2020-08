Veracruz permanecerá sin albergues temporales por lluvia, esto debido a que los meses de agosto y septiembre, serán los más lluviosos.

De acuerdo con la dirección de Protección Civil de Veracruz, encabezadas por Alfonso García Cardona, informó que permanecerán sin albergues temporales, con la finalidad de evitar mayores contagios de covid-19.

“Quiero recordar que este año, no habrá refugios temporales, debido a la pandemia, se lazó un programa “Refúgiate con tu familia”, porque sería muy irresponsable que nosotros abriéramos un refugio temporal, si alguna persona ya viniera infectada, no sirve de nada hacer una desinfección corporal, ya lo trae y esto podría causar un problema mayor en un refugio temporal, por eso no hay refugios este año”, comentó.

Te puede interesar:

El entrevistado pidió a la ciudadanía vulnerable a las inundaciones a resguardarse con algún familiar o amigo cercano, mientras que las autoridades de PC Veracruz, loa apoya en el traslado.

García Cardona, aseguró que las lluvias que se han registrado en los últimos días, no han provocado daños severos, únicamente la inundación en el mercado Malibran, provocada por la basura acumulada en la zona.

Albergues temporales no serán instalados debido a los contagios por Covid-19

Al momento el saldo ha sido blanco y no hay reportes de afectaciones en la infraestructura o personas damnificadas.

De acuerdo al Centro Meteorológico de Boca del Río, dependiente de la Conagua, el pasado lunes, cayeron 72.2 milímetros de agua, mientras que otros días, fueron únicamente precipitaciones.

Pidió a la ciudadanía a que este pendiente de la actualización de los pronósticos del tiempo.

Twitter @ElDictamen.