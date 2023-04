Veracruz logra disminuir el consumo de drogas en escuelas públicas y privadas: SEV

La Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), encabezada por Zenyazen Escobar García, destacó que la entidad ha logrado recudir el consumo de drogas en escuelas públicas y privadas, con la implementación desde hace un año y medio de la campaña “No te la juegues con las drogas”, con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Entrevistado en la Expo Feria Educativa Sub Región Veracruz-Boca del Río, Escobar García, aseguró que este esfuerzo en conjunto, se reforzará con la estrategia nacional “Si te drogas, te dañas”, que también llegará a adolescentes y jóvenes veracruzanos de 30 mil comunidades educativas.

Explicó que fue convocado por Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la intención de que la estrategia implementada en la entidad veracruzana, para combatir las drogas, fuera duplicada en todo el país.

Destacó que, aunque en el estado existe ya una campaña para la prevención de las adicciones, este refuerzo impactará de manera positiva entre los jóvenes y adolescentes al tener acceso a la información adecuada y el respaldo para evitar el consumo y las adicciones a drogas como el fentanilo.

En este sentido, indicó que se estarán distribuyendo más de 177 mil guías y carteles informativos que apoyarán a los planteles de secundaria y Educación Media Superior. Recordó que además se continuará trabajando a través de los talleres Escuela para Padres: ¿Cómo favorecer el desarrollo socioemocional de mi hija(o)?, los cuales han resultado de gran aceptación.

“Nosotros tenemos más de casi año y medio trabajando en la campaña de No te la juegues con las drogas, con la Secretaría de Seguridad Pública, cuando retoman a nivel nacional, estados que venían con campañas muy fuertes, es cuando me manda a llamar la Secretaría de Educación y dice Veracruz, trae ya un trabajo muy fuerte con madres y padres de familia en todo el estado, estamos hablando de más de 9 mil madres y padres de familia con charlas de como favorecer el desarrollo socioemocional de mi hija y mi hijo y que de igual manera es el manejo de las emociones, la campaña de No te la juegues con las drogas, educando día a día y como esta campaña que hemos venido realizando a lo largo y ancho de todo Veracruz, para lograr tener un impacto con los jóvenes, entonces vamos de la mano con la campaña del presidente de la república, pero Veracruz ya trae un muy buen avance en todo ello”, comentó.

Resaltó que en la campaña nacional “Si te drogas, te dañas”, están participando escuelas privadas y públicas, que van en la misma ruta, en beneficio de los jóvenes.

También se está dialogando con el nivel medio superior de las instituciones públicas y privadas, para permitir su implementación.

Veracruz logra disminuir el consumo de drogas en escuelas públicas y privadas: SEV

Destacó que se busca que está campaña tenga un importante impacto al llegar a más de 600 mil jóvenes.

A nivel estatal se cuenta con el “Operativo Mochila” en el nivel medio superior y el “Operativo de Mochila Confiable” en el nivel básico.

“Nosotros ya estamos en el operativo, ha tenido buenos resultados e incluso la SEP y varios estados me han pedido el protocolo para cómo realizar el tema del operativo y claro que se lo hemos facilitado, pero la campaña Si te drogas, te dañas, va más enfocada a concientizar todos los días, es un cuadernillo que se le da al docente, con el cual el maestro todos los días en 10 y 15 minutos por día, esté llevando esta información a nuestros chavos, es una campaña permanente”, comentó.

El objetivo es que todos los días se aborde el tema de las drogas, para alertar sobre el uso de sustancias como el fentanilo, que es 50 veces más adictivo que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

“Entonces se mezcla una droga con otra, puede generar una mayor adicción, deben tener muy claro los chavos, estamos hablando de los papeadores, tabaco, alcohol, entre otras.

Se busca fomentar la vida saludable entre los niños, niñas y jóvenes en general, a través de una educación integral.

Explicó que anteriormente se tenían focos rojos en consumo de drogas en jóvenes, en municipios como el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa y Poza Rica.

Destacó que se presentaban muchos casos de este tipo en la entidad veracruzana, debido a que es el segundo estado con mayor número de escuelas en el país, es decir, existen más de 2 millones de estudiantes.

Citó que en el tema del reto Clonazepam, Veracruz fue el primer estado en presentar casos en las instituciones escolares.

A la fecha ya no se han presentado nuevos casos, lo cual es evidencia que ha tenido efectos positivos la campaña “No te la juegues con las drogas”, con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“El arma más fuerte que nosotros tenemos como gobierno del estado, es la prevención y es algo que hemos aplicado en esta administración, con el operativo mochila, con la participación de madres y padres, porque antes había cierta resistencia, por parte de grupos pequeños, que decían que se violentaban los derechos de los estudiantes, pero cuando sucede de una manera muy desafortunada que un niño de 10 años le dispara a otro niño de la misma edad, en las altas montañas, pues es ahí donde los padres dijeron si es correcto”, concluyó.

