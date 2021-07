El delegado estatal Manuel Huerta informó que a Veracruz llegaron más de 300 mil vacunas anticovid de todos los laboratorios

En el marco de la jornada de vacunación de las personas de 30 a 39 años en el puerto de Veracruz, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer el abasto de vacunas está garantizado para este segmento poblacional en el cual se contemplan 77 mil antígenos contra el covid-19.

Mientras que este lunes 19 de julio llegó a Veracruz un lote que supera las 300 mil dosis de vacunas de diversas marcas de laboratorios para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, tanto para primeras dosis del grupo etario 30-39 años, como para segundas dosis de 40-49.

“Inclusive en ciudades como Veracruz, próximamente les anunciaremos, tal vez desde la noche de hoy (19 julio), de todos los laboratorios vienen porque cuando aplicamos segundas dosis hay que recordar que tiene que ser sobre la misma que ya aplicamos, es decir, si aquí aplicamos Pfizer para la generación 40-49, pues es la que tiene que venir en segunda dosis”.

“Si aplicamos en otras ciudades AztraZeneca tiene que venir esa; y viene también CanSino y Sinovac porque aparte de segundas dosis también vamos a seguir avanzando en los municipios de 30 a 39 años”, dijo a su arribo a la sede del estadio de fútbol Luis “El Pirata” De la Fuente.

Por su parte, el delegado descartó que a las personas que no estén vacunadas contra el SARS-COV-2 se les restrinja el ingreso a restaurantes y otros servicios, tal como han determinado autoridades de otros países europeos.

Pues afirmó que el gobierno de México quiere que la población actúe bajo consciencia, por eso la vacuna es gratuita, universal y voluntaria y se respetará la decisión de la ciudadanía.

Huerta Ladrón de Guevara recordó que la meta de vacunación para los adultos mayores era del 70% y en las grandes ciudades se ha llegado hasta el 85%, pues poco a poco y sin presionar a las personas, muchas se han convencido de que es mejor estar protegidos, incluso, en Xalapa se registró casi un 90% para este segmento de edad.

Agregó que el éxito de esta labor es que no se le ha negado a nadie la aplicación del inmunológico y en cada jornada se atiende también a mujeres embarazadas mayores de 18 años, discapacitados y a grupos ex temporáneos que voluntaria o involuntariamente no se vacunaron cuando les tocaba.

De la misma manera, el encargado de los programas en Veracruz garantizó que en el próximo mes de octubre ya estaría inmunizada el total de la población del estado que de manera voluntaria haya accedido a la aplicación de la vacuna, mientras que el sector infantil aún no se considera, toda vez que está fuera de los análisis de planeación.

“Nuestro compromiso que es el que vamos a cumplir es que en octubre vamos a tener a todos los mexicanos y, por ende, veracruzanos que voluntariamente quieran vacunarse. Vamos a cumplir el objetivo”.

Igualmente, el delegado descartó que el magisterio pudiera requerir una segunda dosis del laboratorio CanSino, pues reiteró que esta es de una sola aplicación.

Por lo que, esto los prepara para un posible retorno escolar presencial, el cual dependerá del color del semáforo epidemiológico y será de manera voluntaria.

En torno a la prohibición en el municipio porteño, este fin de semana, para comercializar bebidas alcohólicas debido al color rojo del semáforo epidemiológico en que se encuentra, el funcionario aseguró desconocer esta medida y aclaró que será la autoridad municipal la encargada de resolver ese tema apegada a las indicaciones sanitarias establecidas.

Cabe decir que, previo a ello, el delegado de Bienestar, Manuel Huerta, recorrería al lado del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, dicha sede.

