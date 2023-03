Veracruz entre los 5 primeros estados que tienen más personas económicamente activas: STPSP

De acuerdo a la encuesta nacional del empleo, el estado de Veracruz, ha logrado posicionarse entre los cinco primeros estados que tienen más personas económicamente activas y ocupadas, dijo la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano.

La entrevistada rechazó un crecimiento en la informalidad, más bien lo que sucede es que hay un desconocimiento de los esquemas de la seguridad social para darse de alta.

“No, lo que pasa es que no se les ha acercado las herramientas para que se inserten a la seguridad social, entonces al no preocuparse por esta situación, pues la gente lo sigue desconociendo, nosotros como autoridad no podemos exigir que estén insertados en la seguridad social sino le damos las herramientas”, comentó.

Por ello, la STPSp en coordinación con el Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), pusieron en marcha una campaña informativa para dar a conocer los diferentes esquemas de seguridad social a los que puedan afiliarse.

“Entonces les explicamos de manera minuciosa cuales es el procedimiento, cuáles son los requisitos e incluso las oficinas porque acaban de cambiarse al menos allá en Xalapa, como ejemplo hace unos días nos fuimos al mercado central de la ciudad de Xalapa para invitarlos y darles a conocer el esquema de trabajadores independientes en donde ellos mismos son sus propios patrones y ellos mismos pueden de darse de alta en la seguridad social”, comentó.

La intención es llevar esta campaña en todo el estado y al mismo tiempo dar la oportunidad a las mujeres que puedan adquirir prestaciones importantes como el derecho a guardería, entre otros beneficios.

De manera paralela, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), seguirá impulsando Ferias del Empleo dirigidas a mujeres como la realizada este día en las instalaciones de la Universidad Veracruzana de la zona conurbada, las cuales tienen como propósito incluir a este sector en la actividad productiva a personas con secundaria terminada hasta con estudios profesionales.

