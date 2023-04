El hecho de que Veracruz se encuentre en el lugar 31 entre las entidades del país que menos condiciones laborales óptimas ofrecen para el desarrollo económico de las mujeres, es un llamado urgente para que el gobierno del estado, municipios, organizaciones empresariales y civiles, conjunten esfuerzos en la creación de políticas públicas e infraestructura para atender esta desigualdad, expresó la maestra Norma Alicia Ramírez Hinojosa, presidenta del Capítulo Veracruz del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).

Indicó que esta posición del estado de Veracruz como el penúltimo lugar en oportunidades laborales para el sector femenil, se refleja en el estudio “Estados con Lupa de Género 2023” realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad AC (IMCO), en el cual se señala que aunque ninguna entidad ofrece condiciones óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral, la Ciudad de México aparece con las mayores condiciones para las mujeres en la economía, en tanto Guanajuato resulta con el peor desempeño en la medición.

Recordó que en el 2022 Veracruz estaba en el lugar 30, sin embargo, ahora ha bajado un peldaño y se ubica en el sitio 31 en cuanto a las condiciones laborales, lo cual revela que hay mucho por hacer para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades.

Puntualizó que las estadísticas permiten visibilizar cuáles son algunos de esos obstáculos que no permiten generar las condiciones idóneas para que las mujeres puedan generar su propio ingreso, entre los que destacan baja preparación académica, embarazos en la etapa adolescente, dependencia económica de la pareja, violencia intrafamiliar, responsabilidad del cuidado de adultos mayores, y la falta, en el caso de Veracruz, de una cabeza en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que no tiene una directora en lo que va de esta administración estatal.

Veracruz en penúltimo lugar entre las entidades con oportunidades laborales y económicas para las mujeres

Destacó que el estado que más oportunidades ofrece a las mujeres tiene 65 puntos, en tanto Veracruz está a la mitad con 34 puntos, clasificado con un nivel de desempeño muy bajo.

El promedio nacional es de 45 por ciento, uno de los más bajos del mundo, ya que los países europeos andan en 60 a 70, y el promedio en América Latina en 52.

En eso, sostuvo, Veracruz tiene una brecha muy grande, con solo 36 por ciento de mujeres que tienen un ingreso económico.

Eso significa que hay una diferencia de 9 puntos sobre el promedio nacional, similar a países de África.

“Así es de grave la situación, ya que solo 1 de cada 3 mujeres tienen un ingreso, por lo cual no tienen independencia, pueden estar sujetas a violencia, y muchas veces no salen de ello por temor a qué van a hacer”, señaló.

Ramírez Hinojosa consideró que las mujeres veracruzanas están realmente preocupadas por esta situación, porque están en unas condiciones que les impide salir del ciclo de violencia si no tienen una independencia económica.

Anotó que el documento “Estados con Lupa de Género 2023” divide en tres aspectos del desarrollo profesional de la mujer: Qué tan difícil es ingresar al trabajo, de manera que en aquellas entidades con mejores condiciones económicas como la CDMX, el 59 por ciento de las mujeres tiene mínimo preparatoria; en cambio en Veracruz solo el 38 por ciento.

Además, estamos casi a la mitad de la CDMX en embarazo adolescente en el lugar 28, lo cual plantea que se debe trabajar con las niñas, las y los jóvenes, con el fin de evitar el embarazo adolescente.

Se refirió al trabajo no remunerado, ya que hay una gran carga laboral dentro de la casa que no es pagada, ello no permite a las mujeres buscar un trabajo de tiempo completo.

En los feminicidios, si bien es algo que se tiene que atender con prioridad, Veracruz está en el lugar 18, a media tabla, no es de los peores.

Mientras que en el renglón de las mujeres que están buscando trabajo estamos en el lugar 32, en el peor lugar del país para que una mujer pueda encontrar trabajo.

Como exintegrante del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la maestra Norma Alicia Ramírez Hinojosa lamenta que el gobierno estatal no le está dando la relevancia que tiene, porque no hay directora general, lo cual inhibe el impulso a políticas públicas que ataquen esa desigualdad.

Refirió que no hay reuniones de Consejo con el secretario de gobierno.

“Falta rectoría del Instituto Veracruzano de las Mujeres para evitar el embarazo adolescente, impulsar mayor capacitación para que las mujeres puedan acceder a un mejor trabajo, fortalecer el acceso de mujeres a las preparatorias”.

Subrayó que cada asociación y municipio trabaja de manera aislada, con lo que puede, y en ese sentido insistió en la necesidad de una política pública asertiva a favor de las mujeres.

Expresó su expectativa porque las estadísticas ayuden a sensibilizar tanto a los gobiernos estatal, municipales, organismos empresariales y organizaciones civiles de la necesidad de trabajar en conjunto.

Otros indicadores son que Veracruz está en lugar 24 en la informalidad,

Estamos en lugar 32 en cuanto a cantidad de guarderías, lo que impide que mujeres que trabajan puedan dejar al cuidado a sus hijos pequeños. Los cuidados de adultos mayores por cuestión cultural se les deja a las mujeres, Veracruz ocupa el lugar 29 entre los estados con asistencia a los adultos mayores.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ