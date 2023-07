Debido a que la carne de pollo sigue siendo la proteína animal de más bajo precio, su consumo en los hogares veracruzanos se ha mantenido, pese a la pandemia por covid-19, que no afectó a este sector, al grado que el estado de Veracruz, aumentó la producción de pollo, ocupando el primer lugar a nivel nacional, dijo Ernesto de Gasperín Sampieri, gerente de la Asociación de Avicultores del estado de Veracruz.

“Para nosotros la pandemia no existió porque no se dejó de trabajar, todos los que trabajamos en la industria no paramos y el consumo de la carne de pollo se ha mantenido, es un producto de primera necesidad, y la proteína animal de más bajo precio”, comentó.

El entrevistado aseguró que estos últimos tres años, la agricultura en el estado de Veracruz, ha seguido creciendo, y en la actualidad se están produciendo sobre 25 millones de pollos de manera mensual, donde la entidad veracruzana ocupa el primer lugar en la producción de pollo gordo, es decir, representa el 17 por ciento de la producción nacional.

“Ha aportado más o menos el 16 y 17 por ciento de la producción nacional”, comentó.

Veracruz 1er lugar en producción de pollo a nivel nacional

Ernesto de Gasperín Sampieri, gerente de la Asociación de Avicultores del estado de Veracruz, aseguró que la guerra en Ucrania, incrementó el precio de las materias primas, y obviamente eso provocó que se aumentarán los costos de producción, sin embargo, la industria no ha parado.

En la actualidad, el precio de los insumos en la agricultura se ha estabilizado, debido a que están valorados en dólares y en la actualidad, se encuentra en 17 pesos, que ha sido un tema muy favorable en los costos de producción.

“El costo obviamente aumentó, yo te puedo decir que andaban los costos en 22 pesos el kilo y aumentaron a 27 pesos el kilo, y ahorita se empieza a estabilizar porque el dólar ha bajado”, concluyó.

