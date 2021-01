Ventas por Reyes Magos no favorecieron a comercios formales: Canaco

La llegada de los Reyes Magos no representó un repunte en las ventas de juguetes de los comercios formales, ante la crisis económica que prevalece en los hogares veracruzanos por la pandemia del Covid-19, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, José Antonio Mendoza García.

Ganancias se quedaron en comercio informal

El entrevistado aseguró que, similar a otros años, la mayoría de las ventas se registran en el comercio informal, que venden juguetes sin garantía y de muy mala calidad, pero en un precio más accesible al público.

Mientras tanto, la celebración por la llegada de los Reyes Magos se reportó con ventas muy bajas, sobre todo en las tiendas de conveniencia.

Ventas en almacenas estuvieron muy bajas

“Las compras que me están reportando los almacenes están muy bajas la venta en juguetería y los que están vendiendo son los puestos ambulantes que se colocan cada año, son juguetes sin garantía y de poca durabilidad, de poco tiempo de uso, los buenos juguetes de calidad que se venden en tiendas de conveniencia son las que no se están comercializando, no hay dinero, la gente está a la espera, no hay un resultado positivo a la economía”, comentó.

Explicó que ante la incertidumbre que se vive, muchas familias han optado por guardar el aguinaldo y destinarlo únicamente a la compra de alimentos y el pago de servicios básicos.

“Estamos en una situación bastante crítica, hay desempleo y cierre de negocios, hay una parte de la población que está en stand by, es decir, que el dinero que recibieron el pasado mes de diciembre de producto de aguinaldos, está guardado o lo tienen en reserva para la compra de alimentos, porque hay incertidumbre de lo que va a pasar”, comentó.

Concluyó que la cuesta de enero siempre es una etapa muy difícil de superar, sin embargo, la situación actual es más crítica por la pérdida de empleos durante el último semestre del 2020.

Se espera que este mes de enero se mantenga el compromiso de las autoridades en cuestión de inversión para generar una economía dinámica.

